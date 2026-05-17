미·중 공조 겉돌자 ‘호르무즈 통행료’ 노골화한 이란

“유럽 국가 IRGC와 협상에 착수”

이란 대리세력 美 본토 공격 모의

미 해군 항공모함 제럴드포드함 승조원들이 16일(현지시간) 버지니아주 노퍽 기지에서 하선하고 있다. 이란 전쟁에도 투입된 포드함은 지난해 6월 출항 이후 326일간 해상에 머물러 베트남전 이후 미 해군 항모 사상 최장 기간 군사작전 배치 기록을 세웠다. AP연합뉴스

미·중 정상회담이 이란 전쟁과 관련해 뚜렷한 돌파구를 마련하지 못한 채 마무리된 가운데 이란은 호르무즈 해협 통제권 강화를 공개적으로 과시했다.



이란 국영 IRIB방송은 16일(현지시간) “호르무즈 해협 내 이란의 통제권이 아무런 차질 없이 유지되고 있다”며 “중국·일본·파키스탄 선박이 해당 해역을 통과했고, 유럽 국가들도 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군과 협상에 착수했다”고 주장했다. 다만 구체적인 유럽 국가명은 공개하지 않았다.



이란은 나아가 호르무즈 해협 관리를 위한 새로운 통행 체제 구축 계획도 밝혔다. 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보외교정책위원장은 이날 엑스(옛 트위터)에 “이란은 국가주권 수호와 국제 무역 안전보장의 틀 안에서 호르무즈 해협 통행을 관리하기 위한 전문적 메커니즘을 마련했다”고 올렸다.



그는 “새 체제는 곧 공개될 예정”이라며 “이란과 협력하는 상업용 선박과 국가만 혜택받을 수 있다”고 강조했다. 이어 “본 메커니즘에 따라 제공되는 서비스에 대해서는 필요한 수수료가 징수될 예정”이라며 “이 항로는 소위 ‘프로젝트 프리덤’을 운영하는 주체(미국)에는 폐쇄된 상태를 유지할 것”이라고 덧붙였다.



이 같은 움직임은 지난 15일 끝난 미·중 정상회담과 맞물려 주목된다. 양국은 이번 회담에서 호르무즈 해협 문제를 논의했지만 원론적인 수준 외에 구체적인 공조 방안은 내놓지 못했다. 특히 정상회담 직후 미국이 추진 중인 호르무즈 해협 봉쇄 규탄 유엔 결의안에 중국이 사실상 거부 의사를 밝히면서 해협 봉쇄 해결을 위한 국제 공조는 더욱 난항에 빠진 모습이다.







뉴욕타임스(NYT)는 이날 이라크 민병대 ‘카타이브 헤즈볼라’ 고위 간부 모하마드 알사디가 지난 2월 28일 개전 이후 미국 본토에 대한 공격을 포함해 벨기에와 프랑스 등 최소 20건의 서방 국가 공격을 모의한 혐의로 재판에 넘겨졌다고 보도했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미·중 정상회담이 이란 전쟁과 관련해 뚜렷한 돌파구를 마련하지 못한 채 마무리된 가운데 이란은 호르무즈 해협 통제권 강화를 공개적으로 과시했다.이란 국영 IRIB방송은 16일(현지시간) “호르무즈 해협 내 이란의 통제권이 아무런 차질 없이 유지되고 있다”며 “중국·일본·파키스탄 선박이 해당 해역을 통과했고, 유럽 국가들도 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군과 협상에 착수했다”고 주장했다. 다만 구체적인 유럽 국가명은 공개하지 않았다.이란은 나아가 호르무즈 해협 관리를 위한 새로운 통행 체제 구축 계획도 밝혔다. 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보외교정책위원장은 이날 엑스(옛 트위터)에 “이란은 국가주권 수호와 국제 무역 안전보장의 틀 안에서 호르무즈 해협 통행을 관리하기 위한 전문적 메커니즘을 마련했다”고 올렸다.그는 “새 체제는 곧 공개될 예정”이라며 “이란과 협력하는 상업용 선박과 국가만 혜택받을 수 있다”고 강조했다. 이어 “본 메커니즘에 따라 제공되는 서비스에 대해서는 필요한 수수료가 징수될 예정”이라며 “이 항로는 소위 ‘프로젝트 프리덤’을 운영하는 주체(미국)에는 폐쇄된 상태를 유지할 것”이라고 덧붙였다.이 같은 움직임은 지난 15일 끝난 미·중 정상회담과 맞물려 주목된다. 양국은 이번 회담에서 호르무즈 해협 문제를 논의했지만 원론적인 수준 외에 구체적인 공조 방안은 내놓지 못했다. 특히 정상회담 직후 미국이 추진 중인 호르무즈 해협 봉쇄 규탄 유엔 결의안에 중국이 사실상 거부 의사를 밝히면서 해협 봉쇄 해결을 위한 국제 공조는 더욱 난항에 빠진 모습이다.이런 가운데 이란의 지원을 받는 대리 무장세력의 활동 범위가 중동을 넘어 미국 본토로 확산하고 있다는 우려도 커지고 있다.뉴욕타임스(NYT)는 이날 이라크 민병대 ‘카타이브 헤즈볼라’ 고위 간부 모하마드 알사디가 지난 2월 28일 개전 이후 미국 본토에 대한 공격을 포함해 벨기에와 프랑스 등 최소 20건의 서방 국가 공격을 모의한 혐의로 재판에 넘겨졌다고 보도했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지