임신 중 독감, 아이 ‘궤양성 대장염’ 위험 높여
256만명 추적… 위험 33% 증가
임신 중 인플루엔자(독감)에 걸리면 출생 자녀의 궤양성 대장염 발병 위험이 커진다는 사실이 대규모 데이터 연구를 통해 밝혀졌다. 궤양성 대장염은 대장 점막에 만성 염증과 궤양이 생기는 질환으로 혈변과 설사, 복통 등을 일으킨다.
경희대 의대 연동건 교수팀(김현지·박재유 연구원, 최유진 학생)은 2010~2017년 출생 아동 256만여명 대상으로 임신 중 인플루엔자 감염과 염증성 장 질환 발생의 연관성을 최대 14년간 추적한 연구 결과를 소화기학 분야 국제 학술지(GUT) 최신호에 발표했다.
분석 결과, 산모가 임신 중 인플루엔자에 감염된 경우 자녀의 궤양성 대장염 위험은 33% 증가했다. 유전적 배경과 가정환경 등 가족 요인은 보정한 결과다. 위험 증가는 7세가 될 때까지 지속되는 경향을 보였다. 또 다른 염증성 장 질환인 크론병과는 유의한 연관성이 확인되지 않았다.
특히 임신 후기(3기) 인플루엔자에 감염된 경우 자녀의 궤양성 대장염 위험이 비감염군보다 배가량 높았다. 겨울이나 봄철에 걸린 경우 발병 위험은 약 0.5배 증가했다.
연구팀은 “임신 중 인플루엔자 감염이 유발하는 염증성 사이토카인(면역 매개 물질)이 태반을 통과해 장 점막 면역 조절 시스템을 교란하기 때문으로 보인다”고 설명했다. 연 교수는 18일 “임신 중 독감 예방 접종과 감염 시 신속한 치료가 자녀의 염증성 장 질환 예방을 위한 전략이 될 수 있다”고 당부했다.
민태원 의학전문기자
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