은행잎 추출물, 알츠하이머 예방 치료 가능성 PET로 첫 입증

은행잎 추출물이 알츠하이머 치매의 원인으로 알려진 뇌신경 독성 물질 ‘베타 아밀로이드’의 응집을 억제한다는 사실이 국내 연구진에 의해 또다시 확인됐다. 치매의 전(前) 단계인 ‘경도인지장애(MCI)’ 환자 대상으로 현존하는 가장 정확한 검사인 PET 영상을 통해 처음으로 규명됐다. 전체 치매의 70% 안팎을 차지하는 알츠하이머병의 전 단계나 초기에 예방 치료 전략을 넓힐 계기가 될 것으로 보인다.
순천향대 천안병원 신경과 양영순 교수(대한치매학회 보험이사·아래 사진)는 18일 한국의학바이오기자협회 주최의 미디어라운드테이블에서 은행잎 추출물 올리고머화 억제 효과를 아밀로이드 PET 검사로 입증한 연구 결과를 발표했다. 해당 연구는 국제 학술지 ‘알츠하이머병(Journal of Alzheimer Disease)’ 최신호에 실렸다.
“독성 물질 억제, 더욱 정교하게 검증”
베타 아밀로이드 단백질은 신경세포의 성장·회복에 관여하지만, 손상되면 뇌 조직에서 비정상적으로 뭉쳐 덩어리를 만들며 독성을 일으킨다. ‘작은 덩어리 형태인 올리고머(oligomer)→섬유 형태의 피브릴(fibril)→큰 덩어리인 플라크(plaque)’ 단계로 응집이 이뤄지는데, 플라크 형태에 이르면 신경세포 손상과 뇌 위축 등으로 인해 치매와 같은 인지 및 뇌기능 장애를 일으킨다.
MCI는 검사에서 기억력 등 인지 기능 저하가 일부 확인되지만 일상생활은 가능한 단계로 연간 10~15%가 치매로 전환된다. 연구팀은 PET 검사에서 아밀로이드 양성 판정을 받은 MCI 환자 35명(평균 68.6세) 대상으로 은행잎 추출물 1일 240㎎ 투여군과 대조군(오메가-3, 콜린 전구체 등 인지 기능 보조제 투여)으로 나눠 18개월간 임상 변화를 비교했다.
연구팀은 혈액 기반 바이오 마커(생체 지표)인 ‘MDS-Oaβ’를 활용한 선행 연구와 달리 이번엔 PET 영상 기반 지표 ‘SUVR 값’ 산출 방식을 추가했다. MDS-Oaβ는 혈액 내 아밀로이드의 뭉침 현상인 올리고머화를 측정하지만, PET 검사는 뇌를 직접 촬영해 베타 아밀로이드 침착 정도를 확인하는 것으로 정확도와 신뢰도가 높아 치매 경과를 검증하는 표준 지표로 알려져 있다. SUVR은 PET 영상으로 확인되는 임상적 변화를 수치화한 것으로, 값이 높을수록 뇌에 아밀로이드가 더 많이 응집됐음을 의미한다.
분석 결과, PET 영상을 통해 정량화한 SUVR값은 은행잎 추출물 복용군에서 18개월간 큰 변화 없이 안정적으로 유지됐다(최초 1.45±0.10→18개월 후 1.45±0.11). 반면 대조군에선 SUVR값이 유의미하게 증가했으며(1.43±0.09→1.53±0.15), 두 군간 차이는 통계적으로 유의했다.
또 혈액 내 MDS-Oaβ값은 은행잎 추출물 복용군의 경우 최초 0.87±0.14에서 종료 시점 0.79±0.13으로 유의미한 감소가 확인됐다. 대조군에선 0.86±0.11에서 0.95±0.21로 증가해 시간이 지남에 따라 뭉치는 경향성이 높아졌다.
양 교수는 “베타 아밀로이드 응집에 대한 혈액 내 바이오 마커 수치가 낮아지고, 그 결과 아밀로이드가 더 이상 늘지 않는 현상이 PET 영상을 통해 확인됨에 따라 은행잎 추출물의 독성 물질 응집 억제 메커니즘이 더욱 정교하게 검증된 것으로 해석할 수 있다”고 설명했다.
아밀로이드 응집 전, 더 일찍 치료해야
은행잎 추출물의 기전은 복용 환자의 실제 인지 기능과도 직결됐다. 은행잎 추출물 복용군에선 18개월 후 알츠하이머병 전환 환자가 한 명도 나오지 않아 전환율 0%로 추산됐다. 이는 대조군에서 같은 기간 경과 후 28.6%가 알츠하이머 진단을 받은 것과 비교된다.
기억력, 주의력, 일상생활 지표 등 인지 능력을 측정하는 한국판 간이정신상태검사(K-MMSE), 치매임상평가척도(CDR-SB)를 통해 인지 기능의 안정적 유지 효과도 확인됐다. 은행잎 추출물 복용군 전원이 연구 기간 중 K-MMSE, CDR-SB 수치 모두 유의한 변화가 관찰되지 않아 ‘인지 안정’ 판정을 받았으나, 대조군에선 57.1%에서 ‘인지 저하’가 일어난 것으로 판단됐다.
양 교수는 “인지 기능에 관여하는 신경전달 물질을 보충하는 기존 치료제의 경우 깜빡깜빡하는 증상을 일시 개선해 일상생활을 도와줄 순 있지만, 발병 자체를 막는 데는 한계가 있다”고 지적했다. 그러면서 “베타 아밀로이드 응집이라는 질환의 근본 원인에 직접 작용하는 형태의 약물은 치매 치료의 패러다임을 ‘증상 억제’에서 ‘원인 제거’로 바꾸는 계기가 될 것”이라고 내다봤다. 다만 이번 연구는 비교적 소규모 환자 대상의 후향적 연구여서 향후 보다 많은 환자 대상의 전향적 연구를 통해 충분한 근거와 신뢰성을 확보할 필요가 있다는 견해도 나온다.
김희진 한양대병원 신경과 교수는 70대 초반의 MCI 환자 진료 사례를 예로 들며 이번 연구의 의미를 설명했다. PET 검사로 아밀로이드 양성이 확인된 해당 환자는 일상생활은 유지되고 있으나 이미 알츠하이머병의 핵심 병리 변화가 시작된 상태였다.
김 교수는 “이런 환자에게 은행잎 추출물은 단순히 기억력 증상을 관찰하는 데 그치지 않고 아밀로이드 축적과 인지 저하 진행을 늦추기 위한 약물적 접근의 대안이 될 것”이라며 “특히 아밀로이드를 제거할 수 있는 현재의 항체 치료제와 아밀로이드 응집을 느리게 하는 은행잎 제제를 함께 복용한다면 그 효과를 좀 더 강화할 수 있을 것”이라고 전망했다. 또 “베타 아밀로이드가 플라크 단계까지 가면 손상된 뇌세포의 회복은 현실적으로 어렵기 때문에 아밀로이드 응집이 이뤄지기 전 치료를 일찍 시작해야 치매 발병을 더 오래 늦출 수 있다”고 강조했다.
현재 시중에는 은행잎 추출물 제제 240㎎, 120㎎(하루 두 번 복용), 80㎎(하루 세 번) 제품이 일반 의약품으로 보급돼있으며 의사 처방과 약국을 통해 구입할 수 있다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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