전계아·갈비구이·안동소주까지… 안동 찾는 다카이치 ‘국빈급 예우’
이 대통령, 내일 한·일 정상회담
이재명 대통령이 정상회담을 위해 자신의 고향인 안동을 찾는 다카이치 사나에 일본 총리를 ‘국빈에 준하는 예우’로 맞이한다.
강유정 청와대 수석대변인은 17일 서면브리핑에서 “이번 방문은 이 대통령이 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 나라현을 방문한 것에 대한 답방 성격을 지닌 점에서 양국 정상 간 돈독한 신뢰와 우의를 더욱 깊게 다지는 뜻깊은 계기가 될 것으로 기대된다”면서 “국빈 방한에 준하는 예우로 환영할 예정”이라고 밝혔다. 이번 정상회담은 이재명정부 출범 이후 여섯 번째이자 올해 두 번째 성사된 셔틀 외교다. 지난 1월 13일 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 회담한 지 4개월 만의 만남이다.
다카이치 총리는 19일 오후 대구공항을 통해 입국해 안동의 한 호텔로 이동한다. 이 대통령이 직접 호텔 입구에서 다카이치 총리를 맞이한다. 43명 규모의 전통 의장대와 29명의 군악대가 총리 차량을 호위하며, 호텔 현관 좌우에 12명의 기수단이 배치돼 국빈 방문에 걸맞은 격식 있는 환영식이 연출된다.
한·일 정상은 회담 뒤 공동언론발표를 하고, 만찬과 친교 행사를 이어갈 예정이다. 만찬에는 안동지역 종가의 고조리서이자 보물인 ‘수운잡방’에 나오는 요리를 접목한 안동 찜닭 등 퓨전 한식이 제공된다. 청와대가 특별히 신경 써서 준비한 ‘전계아’는 안동찜닭의 원형이 되는 요리로 귀한 손님을 맞이할 때 내왔던 닭요리다. 이와 함께 안동한우 갈비구이, 안동 쌀밥, 신선로 등을 제공해 ‘군자는 벗을 맞이하는 데 정성을 다한다’는 안동의 선비 정신을 표현할 예정이다.
만찬주로는 양국의 화합과 우정의 의미를 담아 안동 전통주인 태사주·안동소주와 함께 다카이치 총리 고향인 나라현의 사케가 함께 테이블에 오른다. 후식으로는 한국 전통 디저트인 양갱의 일종인 전약과 일본 전통 디저트인 모찌(찹쌀떡)를 한 접시에 담아낸다. 강 수석대변인은 “이번 만찬에는 ‘락고재 수운잡방 헤리티지 다이닝’의 김도은 종부와 웨스틴 조선이 협업해 안동 전통의 품격과 현대적 감각을 함께 녹여낼 예정”이라고 설명했다.
양국 정상은 만찬 후 하회마을 나루터로 이동해 전통문화 ‘선유줄불놀이’를 관람한다. 선유줄불놀이는 매년 음력 7월 안동 하회마을 선비들이 낙동강 변에 배를 띄워 시를 지으며 풍류를 즐기던 놀이다. 다카이치 총리의 숙소에는 안동의 밀과 참마 등으로 만든 월영약과와 태사주 등으로 구성된 환영 선물을 비치할 계획이다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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