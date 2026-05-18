민주시민 길러 낼 교육감 후보 전국 58명 중 15명 ‘전과’

6·3 교육감 선거에 나설 후보 윤곽이 나오며 선거 레이스의 막이 올랐다. 전국 유·초·중등 학생 550만여명의 미래 설계를 책임지겠다고 나선 교육감 후보는 총 58명이다. 평균 경쟁률은 3.6대 1이다.
후보자들의 평균 연령은 64세이며 서중현(74) 대구교육감 후보가 최고령, 서울에서 출마한 이학인(53) 후보가 최연소였다. 평균 재산은 18억884만원으로 집계됐다. 남성 51명, 여성 7명으로 남성이 압도적으로 많았다. 성향으로 분류하면 진보 29명, 보수 22명, 중도·진보 5명, 중도 2명으로 진보 성향 후보가 더 많이 나왔다.
58명 중 15명(25.9%)은 전과를 갖고 있었다. 김영배(서울) 후보는 저작권법 위반 등 3건, 조용식(울산) 후보는 음주운전 등 3건, 안민석(경기) 후보는 기부금품법 위반 등 2건, 이병학(충남) 후보는 뇌물 1건 등 다양했다. 최근 5년 동안 세금체납 이력이 있는 후보도 7명 있었다.
후보들은 오는 21일부터 공식 선거운동에 들어간다. 국민일보는 교육감 후보자들의 면면과 지역별 판세를 들여다본다. 첫 회는 전국 유·초·중등 학생의 절반인 273만7018명(49.3%)이 몰려 있는 수도권이다.
서울, 후보 난립 ‘현직 프리미엄’ 강세
17일 중앙선거관리위원회에 따르면 서울교육감 선거에는 전국에서 가장 많은 8명이 후보자 명부에 이름을 올렸다. 진보와 보수 양 진영에서 각각 추진한 단일화 시도는 파열음 속에 사분오열됐다.
진보 진영에서는 현직 교육감인 정근식 후보와 한만중 전국교육자치혁신연대 상임대표, 홍제남 다같이배움연구소장 등 3명이 후보로 나섰다. 정 후보는 지난달 23일 ‘서울 민주진보교육감 단일화 추진위’에서 진행한 경선에서 단일 후보로 선출됐다. 하지만 단일화에 참여한 한만중 후보 등이 경선 부정 의혹을 제기하며 불복했다. 홍제남 후보는 “공정 경쟁이 불가능하다”며 단일화에 아예 참여하지 않았다. 후보가 난립하면서 ‘현직 프리미엄’을 내세운 정 후보가 유리한 고지를 선점했다는 분석이 많다.
보수 진영에서는 김영배 예원예술대 부총장, 류수노 전 한국방송통신대 총장, 윤호상 한양대 교수, 조전혁 전 국회의원 등 4명이 도전장을 냈다. 보수 진영의 ‘집안싸움’도 비슷한 양상이다. 보수 단일화 기구인 ‘서울 좋은교육감후보 추대시민회의’가 윤호상 후보를 추대했지만 류수노 후보가 사전에 동의하지 않은 여론조사 방식을 문제 삼으며 독자 출마를 강행했다. 류 후보는 조전혁 후보와 단일화를 추진했지만 무산됐다. 이학인 신한대 교수는 중도 성향으로 분류된다.
정 후보는 만 3~5세 유아교육 완전 무상교육을 대표 공약으로 내걸었다. 대학수학능력시험과 고교 내신을 절대평가로 전환해 입시 부담을 완화하겠다는 구상도 주목된다. 아울러 학생 대중교통비 및 체험학습비 지원도 약속했다. 윤 후보는 사교육비 부담 완화를 공약으로 제시했다. 교육청이 학원의 교육 프로그램을 심사해 인증하고, 인증 학원은 학원비를 낮추되 교육청과 지방자치단체 등이 지원하는 방식이다. 초1부터 영어 교육을 시작하겠다는 공약도 내놨다.
한 후보는 인공지능(AI) 시대 ‘인간 중심의 교육 철학’을 교육 정책에 녹여내겠다는 포부를 밝혔다. 류 후보는 AI 미래교육 혁신, 서울형 교육화폐 도입 등을 공약으로 발표했다. 홍 후보는 학생 무상 교통비와 방학 중 무상급식을, 김영배 후보는 1교실 2교사제 등을 내세웠다.
경기, 현직 교육감 vs 5선 국회의원
경기교육감 선거는 현직 교육감인 임태희 후보와 5선 국회의원을 지낸 안민석 후보의 양자 대결이다. 학생 수가 가장 많은 경기도에서 중량감 있는 인사들의 격돌인 만큼 이번 교육감 선거의 최대 빅매치로 꼽힌다.
보수 진영에서는 김상곤·이재정으로 이어졌던 진보 교육감 시대를 멈춰 세운 임 후보를 추대하려는 분위기가 강했다. 보수 성향인 이해문 전 경기도 의원이 예비후보로 등록했지만 본후보 등록은 하지 않아 잡음 없이 임 후보로 단일화됐다.
진보 진영에서는 안 후보가 유은혜 전 부총리 겸 교육부 장관, 성기선 전 한국교육과정평가원장, 박효진 전 전국교직원노동조합 경기지부장과 진행된 경선을 뚫고 올라왔다. 다만 후유증이 상당했다. 유 전 부총리 측이 선거인단 대리 등록·납부 정황을 포착해 이의를 제기했지만, 단일화 기구가 경찰에 수사 의뢰하는 선에서 덮었다. 유 전 부총리는 후보를 사퇴하면서도 “단일화는 실패했다”며 승복하지 않았다.
두 후보의 공통분모는 대입 개편이다. 임 후보는 수능과 내신을 절대평가로 전환하자는 입장이다. 5지선다형 평가를 지양하고 서·논술형 평가를 강화해야 AI 시대를 대비할 수 있다고 본다. 안 후보도 지난 12일 전국 진보 교육감 후보들과 발표한 ‘2026 교육대전환 공동공약’에서 2030년대 초반까지 수능과 내신을 절대평가로 전환하자고 주장했다. 대입 개편 자체는 교육감 권한이 아니지만, 교육감 협의체 대표가 대입 제도의 틀을 만드는 국가교육위원회의 당연직 위원이어서 무관하진 않다.
임 후보는 경기교육청에서 도입한 AI 서·논술형 평가 시스템 ‘하이러닝’ 성과를 내세운다. 학생들이 손글씨로 쓴 답안을 AI가 1차 채점하는 시스템으로 교사의 부담을 줄여 서·논술형 평가를 확대할 수 있다는 주장이다.
안 후보 측은 “경기교사노조 설문조사에서 교사 4362명 중 88%가 하이러닝을 쓰지 않고, 76.1%는 가입이 강제됐다고 답했다”며 현장의 호응이 없다고 지적했다. 두 후보 모두 학교 평가 방식의 변화가 필요하다고 주장하는 만큼 하이러닝의 성과와 평가체제 개편, AI 활용 방안 등이 쟁점으로 부상할 전망이다.
교권 회복 방안은 대동소이하다. 현장체험학습을 활성화하기 위해 고의·중과실이 아닌 경우 교사를 면책해야 한다는 입장도 비슷하다. 다만 교권침해 전력을 학교생활기록부에 적어 대입에 반영하는 방안에선 엇갈린다. 임 후보는 반성하지 않는 학생은 학생부에 적어야 한다고 보지만, 안 후보는 낙인 효과와 소송 남발을 우려하며 반대한다.
인천, 분열된 진보와 뭉친 보수
인천교육감 선거는 현직 교육감으로 3선에 도전하는 도성훈 후보와 이대형 경인교대 교수, 임병구 전국교육자치혁신연대 상임대표가 맞붙는 3파전이다. 진보 진영이 도 후보와 임병구 후보로 분열되면서 보수 1명, 진보 2명 구도가 됐다.
진보 진영에서는 도 후보가 시민단체들이 구성한 단일화 기구에 참여하지 않으면서 일찌감치 분열을 예고했다. 임 후보는 도 후보가 빠진 채 진행한 단일화 경선에서 고보선 우리교육정책연구소장 등을 누르고 추대됐다. 도 후보와 임 후보는 모두 전국교직원노동조합 출신으로서 자신이 ‘진보 적통’이라고 주장한다.
보수 진영에서는 이대형 후보가 연규원 전 강남영상미디어고 교사, 이현준 전 영화관광고 교장 등과 경쟁해 단일 후보로 추대됐다. 다른 예비후보들도 승복하고 ‘원팀’으로 이 후보의 선거운동을 돕고 있다.
도 후보는 자신의 교육 브랜드 ‘읽걷쓰’와 바다학교 등을 성과로 내세운다. 읽걷쓰는 AI와 공존을 위해 인간다움을 키우는 읽기, 걷기, 쓰기 활동이다. 바다학교는 바다의 지속가능성을 배우는 프로그램이다. 인천 5개 권역에 AI융합교육센터를 설치해 학생의 사고력, 표현력, 주도적 학습 능력을 끌어올린다는 구상도 대표 공약으로 내놨다.
이 후보는 진보 교육감이 재직한 지난 12년 동안 인천 학생들의 학력이 하락하고 교권도 추락했다며 날을 세우고 있다. 그는 교권을 살려야 학생 인권과 학습권도 올라간다면서 ‘학교 바로세우기’를 통한 행복 교육 실현을 약속했다. 퇴직 교원을 활용하는 ‘인천형 완성 돌봄 시스템’ 공약도 눈에 띈다.
임 후보는 두 후보 모두 기득권이라고 비판하며 자신을 공교육 혁신의 적임자라고 주장한다. 대표 공약은 ‘청소년 기본소득 패키지’다. 지역화폐로 청소년 문화 예술 활동을 지원하고, 청소년에게 무상 교통을 제공하는 ‘어디든 패스’ 등이 핵심이다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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