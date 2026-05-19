위암도 수술 중 종양 범위 실시간 판별 가능
자가형광분광법에 AI 결합 개발
수술 중에 위암 조직을 실시간 판별할 수 있는 기술이 개발됐다. 앞으로 수술실에서 곧바로 종양의 경계를 확인할 수 있게 돼 수술 의사에게 큰 도움이 될 것으로 보인다. 수술 시간 단축, 정상 조직 절제의 최소화 등 환자에게도 이득이 클 것으로 기대된다.
국립암센터 윤홍만 위암센터장 연구팀은 국민대와 공동 연구를 통해 조직이 스스로 내는 미세한 빛을 분석하는 ‘자가형광분석법’과 인공지능(AI)을 결합한 방법을 개발했다. 그러면서 이는 종양의 위치와 범위를 빠르고 정확하게 확인하는 데 도움을 줄 것이라고 18일 밝혔다.
위암은 절제할 때 암의 정확한 경계를 파악하는 것이 수술 성공에 큰 영향을 미친다. 그럼에도 지금까지는 조직을 절제한 뒤 검사실(병리과)에서 확인하는 과정이 필요해 ‘즉시 판단’이 어렵다는 한계가 있었다.
연구팀은 별도 염색이나 준비 과정이 필요 없는 자가형광분광법에 주목했다. 이는 외부 염색체나 형광 표지 없이 생체 조직이 빛을 받았을 때 자연 방출하는 형광 신호를 분석해 조직 특성을 파악하는 기술이다. 검체 손상 없이 빠른 분석이 가능하다는 장점이 있다. 하지만 이 방법은 장비에 따라 측정 결과가 달라지고 주변 환경 영향을 크게 받으며 여러 빛 신호가 뒤섞여 구분이 어려운 문제가 있었다.
이에 연구팀은 온도·습도·빛을 일정하게 유지해주는 맞춤형 환경 제어 장치를 만들고, 그 안에서 나온 데이터를 딥러닝 기반 AI로 학습시켜 복잡하게 섞인 빛 신호를 정교하게 분리하도록 했다.
그 결과, 위암과 정상 조직을 88.1%의 정확도로 구별하며 수술 중 종양의 범위를 실시간에 가깝게 파악할 수 있는 수준을 보여줬다. 윤 센터장은 “기존 빛 분석 방식의 단점을 AI와 환경 제어 기술로 해결한 혁신적 연구로, 위암 수술에 큰 변화를 가져올 것”이라고 말했다.
위암은 2023년 기준 2만8943명이 새로 발생해 주요 암 중 5위(남성 3위)를 차지하고 있다. 1999~2004년에는 발생률 1위였으나 이후 꾸준히 감소 추세다. 위암 검진 활성화를 통한 조기 발견, 주요 원인인 헬리코박터파일로리균의 감염 감소 등이 영향을 미쳤다. 실제 위암이 발생 부위에 머무르는 국한 단계 발견이 전체의 70%를 넘는다. 이 경우 수술로 완치 가능성이 크다.
위암은 뚜렷한 증상이 없어 환자가 알아차리기 힘들며 통증을 느껴도 가벼운 질환으로 착각하기 쉽다. 맵고 짠 음식을 즐기는 한국인은 특히 위암을 경계해야 한다. 정기 검진을 통해 조기에 발견하는 것이 바람직하다. 40세가 넘으면 별다른 증상이 없더라도 최소 2년에 한 번 검진받아야 한다. 가족력이 있거나 복부 통증, 소화 불량을 겪고 있다면 위내시경 검사까지 꼭 받는 것이 좋다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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