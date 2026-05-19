뇌종양, 조직 떼지 않고 수술 현장서 6분 만에 진단한다

현재 종양 종류 확인에 조직검사
진단에 최대 1시간… 의료진 대기
국내 연구진, 현장형 진단장비 개발
정확도 94%… 임상적 유효성 입증
식약처 허가… 연내 상용화 목표
진단에 최대 1시간… 의료진 대기
국내 연구진, 현장형 진단장비 개발
정확도 94%… 임상적 유효성 입증
식약처 허가… 연내 상용화 목표
뇌종양 수술에서 가장 중요한 것은 종양을 최대한 제거하면서도 정상 뇌 조직의 손상은 최소화하는 것이다. 하지만 종양과 정상 조직의 경계를 육안으로 명확히 구분하기 어려운 사례가 많고, 종양 세포가 미세하게 퍼져 있을 경우 판단이 더욱 까다롭다. 이로 인해 종양을 충분히 제거하지 못하면 재발 위험이 커지고 반대로 정상 조직을 과도하게 없애면 심각한 신경학적 후유증으로 이어질 수 있다.
현재 수술 중 종양의 종류와 절제 범위를 판단하는 표준 방법은 ‘동결절편검사’다. 수술 도중 조직을 떼내 병리과로 보내 얼린 뒤 분석하는 방식으로, 조직 한 개 검사에 약 20~30분이 소요된다. 대개 조직 검사는 2~3번 반복 시행되는데, 최종 결과 확인까지 1시간 30분 이상 걸릴 수 있다. 그사이 수술 의료진은 무작정 대기해야 한다. 종양 여부와 종류, 절제 범위 등이 신속히 결정돼야 그에 따라 빠른 수술이 가능한데, 현실적으로 여러 제약이 따르는 실정이다.
진단 정확도 90% 이상… 속도는 줄어
최근 이런 한계를 극복하려는 국내 연구진의 노력이 결실을 맺었다. 수술 현장에서 조직을 떼내지 않고 거의 실시간으로 종양 특성을 판별해낼 수 있는 기술이 개발됐다. 국내외 다기관 임상연구에서 해당 기술의 진단 정확도는 기존 동결절편검사와 비슷한 90% 이상이었고, 진단 시간은 3분의 1 이상 수준으로 단축된 것으로 확인됐다. 이는 의료진의 의사 결정 시간을 획기적으로 줄여 보다 신속하고 정밀한 수술을 가능케 한다는 점에서 의미가 크다는 평가다.
고려대안암병원 신경외과 강신혁 교수팀은 한국과학기술원(KAIST)과 공동 연구를 통해 실시간 디지털 조직 생검 의료기기 ‘씨셀(cCELL)’을 개발했다. 초소형 현미경에서 나오는 레이저로 조직 스캐닝을 해서 세포 수준의 구조를 실시간 이미지로 구현하는 장비다. 기존 방식이 종양 조직을 채취해 외부(병리과)에서 동결 절편을 만들어 염색한 다음 현미경으로 분석하는 것이라면, 이 기기는 수술 현장에서 빠른 시간 안에 조직의 형태학적 특징을 확인하는 ‘현장형 진단 장비’라는 점에서 차별화된다.
강 교수는 18일 “조직에 형광 물질을 도포한 뒤 레이저가 나오는 탐침기를 갖다 대면 고해상도 조직 이미지의 획득과 분석이 이뤄져 모니터에 종양 여부와 유형, 정상 조직과의 경계 부위 등이 표시된다. 이에 따라 의사는 종양 부위를 정밀하게 절제하면 된다”고 설명했다. 종양 절제의 정도는 환자의 생존율, 종양 재발과 밀접한 연관이 있다. 수술 의사는 가급적 종양을 많이 제거해야 환자에게 도움이 된다.
강 교수팀은 서울대병원, 삼성서울병원, 서울시보라매병원, 캐나다 토론토대 성미카엘병원 등 국내외 다기관 연구를 통해 실시간 뇌종양 진단 기술의 임상적 유효성을 입증한 결과를 최근 국제 학술지(npj Digital Medicine)에 발표했다. 연구팀은 뇌종양 환자 376명에게서 확보한 461개 조직 샘플을 대상으로 씨셀을 적용한 결과 진단 정확도가 94%로 동결절편검사(92%)와 비슷하게 나왔다. 그러나 진단 속도에선 큰 차이를 보였다. 씨셀 활용 진단에는 약 6분이 걸려 기존 검사(20~30분)보다 획기적으로 줄었다. 이는 씨셀 장비가 동결조직 진단을 대체할 수 있는 수준임을 시사한다.
AI 모델도 개발… 진단 일관성 ↑
연구팀은 씨셀 영상 데이터 기반의 인공지능(AI) 진단 모델도 함께 개발했다. AI 모델을 통한 종양 판별 정확도는 94%, 종양 유형 분류 정확도는 88%로 실제 수술 환경에서도 활용 가능한 수준으로 평가됐다. AI 모델이 병리 진단에 걸리는 시간을 줄이는 동시에 진단의 일관성과 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.
이 기술의 임상적 가치는 단순한 속도 개선을 넘어선다. 실시간 진단을 통해 종양과 정상 조직의 경계를 보다 정밀하게 구분할 수 있어 불필요한 정상 조직 손상을 줄이고 종양 제거 범위를 최적화할 수 있다. 강 교수는 “환자의 신경 기능 보존과 직결되며 궁극적으로 수술 후 삶의 질과 예후 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다”면서 “반복적인 조직 검사의 감소로 의료진 부담과 수술 중 위험 요소 역시 줄일 수 있다”고 말했다.
씨셀 기반 플랫폼은 다양한 분야로의 확장 가능성도 크다. 현재 위·식도암, 전립선암, 두경부암, 대장암 등 여러 암종에 적용하기 위한 다기관 임상 연구가 진행 중이다. 내시경 장비 및 로봇 수술 시스템과의 결합도 추진되고 있다. 아울러 병원 내 의료영상전송시스템(PACS)과 연동해 데이터를 실시간 공유하는 프로그램이 개발돼 수술실과 병리과 간의 실시간 원격 협진이 가능해질 전망이다.
해당 장비는 한국의 식품의약품안전처와 미국 식품의약국(FDA) 허가가 난 상태다. 현재 임상 적용의 추가 근거 확보를 위한 ‘신의료기술 평가 유예’ 심사가 이뤄지고 있고, 올해 안에 상용화하는 것이 목표다. 강 교수는 “모든 암종 치료에 해당 장비가 유용하겠지만 뇌종양이 가장 먼저 필요할 것으로 판단된다”고 전했다. 그는 “병리과 전문의가 없는 대형병원에서는 병리과의 진단 보조 역할을 할 것이고, 그렇지 않은 기관에선 이를 대체하는 데 사용 가능성이 있다고 본다”며 “응급 수술 같이 병리과 전문의 판독을 얻기 어려운 경우에도 도움이 될 수 있다”고 전망했다.
국내에서 연간 1만6000여명 발생하는 뇌종양은 뇌의 구조적 특수성 때문에 수술적 절제가 가장 효과적인 치료법으로 알려져 있다. 증상은 종양의 위치 및 주변부 변화에 따라 다르지만 일반적으로 두통, 어지러움, 구토가 있을 시 의심해봐야 한다.
글·사진= 민태원 의학전문기자
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