뇌종양, 조직 떼지 않고 수술 현장서 6분 만에 진단한다

[And 건강] 뇌종양 수술

게티이미지뱅크

현재 종양 종류 확인에 조직검사

진단에 최대 1시간… 의료진 대기

국내 연구진, 현장형 진단장비 개발

정확도 94%… 임상적 유효성 입증

식약처 허가… 연내 상용화 목표



진단 정확도 90% 이상… 속도는 줄어



고려대안암병원 신경외과 강신혁 교수가 새로 개발한 뇌종양 수술 중 현장 진단 기술에 대해 설명하고 있다.

AI 모델도 개발… 진단 일관성 ↑

