한강 수상시설 안전기준 10년 만에 전면 개편
노후 정도 따른 검사 주기 설정
“한강버스 운항 등 반영한 조치”
서울시가 선착장, 수상레저 시설 등 한강에 떠 있는 수상 구조물에 대한 안전 검사 기준을 10년 만에 전면 개편한다. 수상교통수단인 한강버스 운항이 시작되는 등 바뀐 한강의 여건을 반영하려는 조치다.
서울시는 ‘부유식 수상 구조물에 대한 검사 기준에 대한 지침 전부 개정안’을 지난 14일 행정 예고했다고 17일 밝혔다. 적용 대상은 선착장, 유·도선장, 수상레저 사업장 등 한강에 설치된 수상 시설이다. 다음 달 3일까지 의견을 받은 뒤 개정안을 확정해 고시할 계획이다.
안전 검사 체계는 건조·정기·임시·수시 검사로 세분화된다. 신규 시설은 지어질 때 건조 검사를 받아 통과해야 한다. 모든 구조물은 검사 확인서의 유효 기간이 만료될 때마다 안전성 여부를 정기 검사로 확인해야 한다. 검사 확인서의 유효 기간은 노후화 정도에 따라 달라진다. 건조 후 10년 이하는 5년, 10~20년은 2년6개월, 20~30년은 2년이다. 30년을 넘긴 시설은 매년 검사받아야 한다.
구조물은 길이, 너비, 깊이를 바꾸거나 무게 중심이 바뀔 정도의 리모델링을 할 경우 임시 검사를 받아야 한다. 수시 검사는 설비 결함 또는 관리 부주의로 사고가 발생하거나 비슷한 사고가 반복적으로 일어나면 시행된다.
안전 설비 기준도 손봤다. 구조물은 소속 직원 1명당 최소 1개의 구명조끼를 갖춰야 한다. 또 1.2m 이상의 추락 방지용 난간을 설치해야 한다. 자동 스프링클러 장치나 화재 탐지 장치도 갖춰야 한다. 13명 이상 들어갈 수 있는 구조물은 내부 화재 진압 시 외부로부터 물을 공급받을 수 있는 연결 송수구를 둬야 한다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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