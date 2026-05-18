‘네이버 결제인 줄 알았는데’… 사칭 피싱 메일 확산
플러스멤버십 결제 안내 위장
‘마이 멤버십 이동’ 클릭 유도
네이버 유료 구독 서비스 ‘플러스 멤버십’ 결제 안내를 사칭해 계정 비밀번호를 탈취하려는 피싱 메일이 유포되고 있다. 실제 네이버가 발송하는 결제 안내 메일 문구는 물론, 링크를 눌렀을 때 연결되는 보안 페이지까지 거의 그대로 복제하는 것으로 파악돼 이용자 주의가 요구된다.
17일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버는 최근 공지사항을 통해 네이버 플러스 멤버십 결제 안내 메일과 유사한 가짜 메일이 유포되고 있다고 밝혔다. 해당 메일은 ‘[MemberShip] 멤버십 결제 완료’ 또는 ‘[MemberShip] 결제 완료’라는 제목으로 발송된다. 메일에 포함된 ‘마이 멤버십으로 이동’ 버튼을 클릭하면 피싱 사이트로 연결돼 네이버 계정 비밀번호 입력을 유도한다. 네이버에 따르면 이번 피싱 메일은 본문에 기재된 결제일과 클릭을 유도하는 버튼 색상이 서로 다른 두 가지 형태로 확인됐다.
다만 정상적인 네이버 플러스 멤버십 결제 안내 메일과 달리, 피싱 메일은 제목 앞머리에 ‘[MemberShip]’이라는 문구가 붙어 있다. 발신자 이메일 주소 역시 네이버 공식 메일은 ‘@navercorp.com’ 도메인을 사용하지만, 피싱 메일은 ‘@uitc.com.sg’와 같은 다른 도메인을 사용한다. 메일 내 버튼을 클릭할 경우 연결되는 사이트 주소도 전혀 다르다. 네이버는 ‘nid.naver.com’으로 된 공식 도메인에서만 계정 정보를 요구한다.
네이버는 피싱 페이지에 계정 정보를 입력했을 경우 최대한 빨리 비밀번호를 변경하고, 네이버 계정과 같은 아이디·비밀번호를 사용하는 사이트의 비밀번호 또한 바꿀 것을 당부했다. 아울러 아이디·비밀번호가 유출되더라도 계정을 보호할 수 있는 2단계 인증 설정도 함께 권고했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사