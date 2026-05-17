민주시민 길러 낼 교육감 후보 25% ‘전과자’

[미래를 뽑다-6·3 교육감선거 리포트]



58명 중 여성 7명… 남성이 압도적

후보 7명은 최근 5년새 세금 체납



전국 16개 시·도에서 치러지는 6·3 교육감 선거에 출사표를 던진 58명 중 4분의 1가량이 전과를 갖고 있는 것으로 분석됐다. 전남과 광주가 통합하면서 교육감 자리는 16석으로 줄었다. 전국 평균 경쟁률은 3.62대 1을 기록한 가운데 서울이 8대 1로 가장 치열한 경쟁을 벌일 전망이다.



17일 중앙선거관리위원회에 따르면 교육감 선거 후보자 명부에 총 58명이 이름을 올렸다. 남성 51명, 여성 7명으로 남성이 압도적으로 많았다. 평균 연령은 64세로 대구교육감 선거에 나선 서중현(74) 후보가 최고령, 서울에서 출마한 이학인(53) 후보가 최연소였다. 후보자의 평균 재산은 18억884만7000원이다. 강은희 대구교육감 후보가 281억7576만원으로 가장 많았고, 조전혁 서울교육감 후보가 -7억652만3000원으로 최소 금액이다.





교육감 선거는 정치 중립 원칙에 따라 정당 공천 없이 치러지지만 통상 진보와 보수의 대결로 흐른다. 이번 선거에선 진보 29명, 보수 22명, 중도·진보 5명, 중도 2명으로 진보 성향 후보가 더 많이 나왔다. 현직 교육감으로서 방어전에 나선 후보는 11명이다.



15명(25.9%)은 전과가 있었다. 김영배(서울) 후보는 저작권법 위반 등 3건, 조용식(울산) 후보는 음주운전 등 3건, 안민석(경기) 후보는 기부금품법 위반 등 2건, 이병학(충남) 후보는 뇌물 1건, 임성무(대구) 후보는 음주운전 등 2건이다.



7명은 최근 5년 새 세금 체납 이력이 있었다. 이병학(충남) 후보 1498만원, 김영배(서울) 후보 739만원 등이다. 후보들은 오는 21일부터 다음 달 2일까지 공식 선거운동에 나선다.







GoodNews paper ⓒ 전국 16개 시·도에서 치러지는 6·3 교육감 선거에 출사표를 던진 58명 중 4분의 1가량이 전과를 갖고 있는 것으로 분석됐다. 전남과 광주가 통합하면서 교육감 자리는 16석으로 줄었다. 전국 평균 경쟁률은 3.62대 1을 기록한 가운데 서울이 8대 1로 가장 치열한 경쟁을 벌일 전망이다.17일 중앙선거관리위원회에 따르면 교육감 선거 후보자 명부에 총 58명이 이름을 올렸다. 남성 51명, 여성 7명으로 남성이 압도적으로 많았다. 평균 연령은 64세로 대구교육감 선거에 나선 서중현(74) 후보가 최고령, 서울에서 출마한 이학인(53) 후보가 최연소였다. 후보자의 평균 재산은 18억884만7000원이다. 강은희 대구교육감 후보가 281억7576만원으로 가장 많았고, 조전혁 서울교육감 후보가 -7억652만3000원으로 최소 금액이다.교육감 선거는 정치 중립 원칙에 따라 정당 공천 없이 치러지지만 통상 진보와 보수의 대결로 흐른다. 이번 선거에선 진보 29명, 보수 22명, 중도·진보 5명, 중도 2명으로 진보 성향 후보가 더 많이 나왔다. 현직 교육감으로서 방어전에 나선 후보는 11명이다.15명(25.9%)은 전과가 있었다. 김영배(서울) 후보는 저작권법 위반 등 3건, 조용식(울산) 후보는 음주운전 등 3건, 안민석(경기) 후보는 기부금품법 위반 등 2건, 이병학(충남) 후보는 뇌물 1건, 임성무(대구) 후보는 음주운전 등 2건이다.7명은 최근 5년 새 세금 체납 이력이 있었다. 이병학(충남) 후보 1498만원, 김영배(서울) 후보 739만원 등이다. 후보들은 오는 21일부터 다음 달 2일까지 공식 선거운동에 나선다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지