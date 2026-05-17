부산 내성지하차도 인근 또 지반침하 발생
지난달 땅 꺼짐 보수공사 현장 근처
2주간 조사서 지하 빈 공간 못 찾아
부산 만덕∼센텀 대심도 구간인 동래구 내성지하차도 인근 도로에서 17일 지반침하 현상이 발생했다. 지난 4월 5일 땅 꺼짐 문제 때문에 보수공사를 했던 곳에서 다시 지반침하 현상이 나타난 것이다.
부산시는 이날 오전 9시18분쯤 내성지하차도 명륜 방향 진입로 주변 도로에 높낮이 차이(단차)가 발생해 명륜 방향 진입로인 2개 차로를 전면 통제했다고 밝혔다. 시는 또 맞은편 교대 방향 진출로인 1개 차로 교통을 통제했다. 이 때문에 내성지하차도 인근 도로에선 한동안 극심한 교통 혼잡이 빚어졌다.
부산시는 낮 12시30분쯤 보수공사를 시작했으며 이들 도로의 통행을 18일 정상화할 계획이다. 시와 이 구간 대심도 시공사인 GS건설 관계자들은 복구 작업을 진행 중이다. 시 관계자는 “이번 침하의 원인을 철저히 규명해 근본적인 안전 대책을 마련하겠다”고 말했다.
앞서 지난 4월 5일에도 지반침하 탓에 내성지하차도와 해운대구 수영강변지하차도 인근 도로에선 장시간 교통통제가 이뤄졌다. 당시 내성지하차도에는 4곳, 수영강변지하차도에는 2곳이 각각 침하했다. 그다음 날인 4월 6일에도 수영강변지하차도 반여동 방면에서 땅 꺼짐 현상이 나타났다.
부산시는 만덕∼센텀 대심도 공사 이후 ‘메우기’ 공사가 미흡했을 가능성을 염두에 두고 조사를 진행했다. 시는 2주간 지표투과레이더(GPR) 탐사 등을 실시했지만 지하 빈 공간을 발견하지는 못했다.
앞서 부산시는 북구 만덕동과 해운대구 재송동을 연결하는 왕복 4차로 9.62㎞ 구간의 ‘만덕~센텀 도시고속화도로’를 지난 2월 10일 개통했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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