“등에 뭔가 콱, 난 부끄럽지 않겠구나”… 광주 시민들 ‘그날의 일기’

5·18 참상 기록한 시민일기 전시

초등학생부터 주부·직장인까지

그날 겪은 공포·분노 생생히 담겨

5·18민주화운동의 참상을 기록한 광주시민들의 일기장이 5·18 46주년 기획전 ‘5·18 시민일기, 가장 사적인 저항’을 통해 최근 공개됐다. 전두환 정권을 비판하면서 ‘이런 낙서까지도 누가 볼까 조심(스럽다)’고 쓴 허경덕씨의 일기.

‘너무 무서웠다. 6·25를 겪었지만 직접 서슬 퍼런 군인들은 보지 못했기 때문이다. 우린 겁을 잔뜩 먹었지만 우리나라 군인인데, 그리고 내 동생도 군인인데 어떨라구?’ ‘지나가던 사람도 죽고, 장사하던 사람도 죽고, 차 타고 지나가다 일가족이 죽고 부상당하고. 왜인지 도무지 알 길이 없다.’



46년 전 광주에 살던 평범한 주부였던 허경덕씨는 1980년 5월 18일 일기장에 이같이 적었다. 그다음 날 일기엔 ‘갑자기 근무하시다 다 죽어가는 모습으로 남편이 집에 왔다. 군인들과 학생들 간 대치 중에 채류(최루)탄을 너무 많이 들이마셨단다’고 기록했다.



허씨의 일기를 포함해 1980년 5월의 광주를 담은 21명의 일기장이 공개됐다. ‘5·18 시민일기, 가장 사적인 저항’을 주제로 진행 중인 5·18민주화운동 46주년 기획전에서 평범한 시민이자 목격자인 이들의 일기를 볼 수 있다. 일기는 평화로웠던 일상을 무너뜨린 광주의 참상을 고스란히 담고 있었다.



5·18 당시 초등학교 6학년이던 김현경씨의 일기.

동산국민학교 6학년 현경이의 5월 18일 일기 제목은 ‘무서움’이었다. 현경이는 ‘아빠 말에 따르면 시내에서 대학생 언니, 오빠들의 데모가 또 있었다고 한다. 나는 그 말을 듣고 몸이 떨리는 느낌이 들었다’고 썼다.



현경이는 광주역 앞에서 계엄군의 집단 발포가 이뤄졌던 5월 20일 상황도 일기장에 적었다. 현경이는 ‘총’이라는 제목의 일기에서 ‘총을 가지고 쏘아 많은 사람들이 희생되었다 한다. 나라에서 무엇을 하는지 이 비참한 사건을 아는지 왜 수습을 안 해주나. 무서워서 밖에 한 발자국도 나가지 못했다’고 썼다. 당시 광주역 앞에서 비무장한 시민 5명이 계엄군이 쏜 총에 맞아 숨진 국가폭력 사건을 어린이의 시선으로 기록한 것이다.







김씨는 최후 진압 작전이 이뤄진 27일 금남로 YMCA 건물 앞에서 계엄군의 총에 맞았다. 국군병원으로 후송된 뒤에도 펜을 든 그는 27일 일기에 ‘난데없이 등에 뭔가 콱 박히며 코와 입으로 피가 쏟아져 나왔다.(아침 6시30분경) 아! 맞았구나. 하지만 난 부끄럽지 않을 수 있겠다, 잠깐 동안 이 생각을 했다’고 적었다. 이후 김씨는 시위에 가담했다는 이유로 고문을 당했다.



기획전을 준비한 나명규 5·18기록관 학예연구사는 17일 “일기에 담긴 글은 보여주려고 쓴 문장도 아니고 발표를 하려고 다듬은 문장도 아니다”며 “이들은 직접 겪거나, 가족과 이웃으로부터 전해 들은 참상을 자신의 일기에 남기는 방식으로 국가폭력에 저항했다”고 말했다.



‘분에 못 이겨 몇 자 적어야겠다’는 문장으로 시작한 이춘례씨의 일기.

공개된 일기에는 목포의 가정주부가 전해 들은 5·18의 실상, 시위대를 ‘폭도’라고 지칭하다 청춘의 피 흘리는 모습을 직접 보고 고뇌하는 전투경찰 등의 기록이 담겼다. 불안과 공포를 생생하게 써놓은 상인의 일기, 공수부대원의 진압 장면을 목격하며 매일 시위에 참여한 직장인이 남긴 일기도 있다. 한강 작가가 ‘소년이 온다’를 쓰던 때 영감을 받은 것으로 알려진 박용준 열사의 일기도 이번 전시에서 공개됐다. 5·18 참상을 생생히 기록해 유네스코 기록유산으로 등재된 주소연, 주이택, 조한유, 조한금씨의 일기도 전시됐다.



전시는 광주 동구 전일빌딩245 9층 기획전시실에서 내년 4월 11일까지 이어진다. 전시 공간은 3개의 주제로 나뉜다. 1부 ‘보고 듣는 역사’에선 9명의 일기 낭독을 영상과 헤드셋으로 시청할 수 있다. 2부 ‘함께 쓴 역사’는 5월 10~29일 13명의 10일치 일기를 낭독과 그래픽으로 시각화한 6분18초 분량의 영상과 기록관 소장 복본 일기를 전시한다.



3부 ‘우리가 지킨 오늘’은 80년 5월의 기록이 2024년 12·3 비상계엄 사태 당시 거리로 나선 시민들의 연대와 어떻게 맞닿아 있는지 조명한다. 한 시민은 “일기의 내용은 나이나 성별, 직업 등에 따라 모두 달랐지만 하나 같이 무자비한 국가폭력에 맞서려 한 결의나 용기가 느껴져 뭉클했다”고 말했다.



광주=글·사진 이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘너무 무서웠다. 6·25를 겪었지만 직접 서슬 퍼런 군인들은 보지 못했기 때문이다. 우린 겁을 잔뜩 먹었지만 우리나라 군인인데, 그리고 내 동생도 군인인데 어떨라구?’ ‘지나가던 사람도 죽고, 장사하던 사람도 죽고, 차 타고 지나가다 일가족이 죽고 부상당하고. 왜인지 도무지 알 길이 없다.’46년 전 광주에 살던 평범한 주부였던 허경덕씨는 1980년 5월 18일 일기장에 이같이 적었다. 그다음 날 일기엔 ‘갑자기 근무하시다 다 죽어가는 모습으로 남편이 집에 왔다. 군인들과 학생들 간 대치 중에 채류(최루)탄을 너무 많이 들이마셨단다’고 기록했다.허씨의 일기를 포함해 1980년 5월의 광주를 담은 21명의 일기장이 공개됐다. ‘5·18 시민일기, 가장 사적인 저항’을 주제로 진행 중인 5·18민주화운동 46주년 기획전에서 평범한 시민이자 목격자인 이들의 일기를 볼 수 있다. 일기는 평화로웠던 일상을 무너뜨린 광주의 참상을 고스란히 담고 있었다.동산국민학교 6학년 현경이의 5월 18일 일기 제목은 ‘무서움’이었다. 현경이는 ‘아빠 말에 따르면 시내에서 대학생 언니, 오빠들의 데모가 또 있었다고 한다. 나는 그 말을 듣고 몸이 떨리는 느낌이 들었다’고 썼다.현경이는 광주역 앞에서 계엄군의 집단 발포가 이뤄졌던 5월 20일 상황도 일기장에 적었다. 현경이는 ‘총’이라는 제목의 일기에서 ‘총을 가지고 쏘아 많은 사람들이 희생되었다 한다. 나라에서 무엇을 하는지 이 비참한 사건을 아는지 왜 수습을 안 해주나. 무서워서 밖에 한 발자국도 나가지 못했다’고 썼다. 당시 광주역 앞에서 비무장한 시민 5명이 계엄군이 쏜 총에 맞아 숨진 국가폭력 사건을 어린이의 시선으로 기록한 것이다.항쟁에 참여했던 시민의 일기는 처절한 현장의 묘사였다. 5월 17일 비상계엄 조치가 전국으로 확대되고 전국 대학에 휴교령이 내려지자 전남대 2학년생 김민주(가명)씨는 두려움을 떨치지 못한 채 그다음 날인 26일 광장으로 향했다. 김씨는 26일 일기에 ‘8일간의 부끄러움들을 회복할 수 있는 아주 좋은 기회였다’고 적었다.김씨는 최후 진압 작전이 이뤄진 27일 금남로 YMCA 건물 앞에서 계엄군의 총에 맞았다. 국군병원으로 후송된 뒤에도 펜을 든 그는 27일 일기에 ‘난데없이 등에 뭔가 콱 박히며 코와 입으로 피가 쏟아져 나왔다.(아침 6시30분경) 아! 맞았구나. 하지만 난 부끄럽지 않을 수 있겠다, 잠깐 동안 이 생각을 했다’고 적었다. 이후 김씨는 시위에 가담했다는 이유로 고문을 당했다.기획전을 준비한 나명규 5·18기록관 학예연구사는 17일 “일기에 담긴 글은 보여주려고 쓴 문장도 아니고 발표를 하려고 다듬은 문장도 아니다”며 “이들은 직접 겪거나, 가족과 이웃으로부터 전해 들은 참상을 자신의 일기에 남기는 방식으로 국가폭력에 저항했다”고 말했다.공개된 일기에는 목포의 가정주부가 전해 들은 5·18의 실상, 시위대를 ‘폭도’라고 지칭하다 청춘의 피 흘리는 모습을 직접 보고 고뇌하는 전투경찰 등의 기록이 담겼다. 불안과 공포를 생생하게 써놓은 상인의 일기, 공수부대원의 진압 장면을 목격하며 매일 시위에 참여한 직장인이 남긴 일기도 있다. 한강 작가가 ‘소년이 온다’를 쓰던 때 영감을 받은 것으로 알려진 박용준 열사의 일기도 이번 전시에서 공개됐다. 5·18 참상을 생생히 기록해 유네스코 기록유산으로 등재된 주소연, 주이택, 조한유, 조한금씨의 일기도 전시됐다.전시는 광주 동구 전일빌딩245 9층 기획전시실에서 내년 4월 11일까지 이어진다. 전시 공간은 3개의 주제로 나뉜다. 1부 ‘보고 듣는 역사’에선 9명의 일기 낭독을 영상과 헤드셋으로 시청할 수 있다. 2부 ‘함께 쓴 역사’는 5월 10~29일 13명의 10일치 일기를 낭독과 그래픽으로 시각화한 6분18초 분량의 영상과 기록관 소장 복본 일기를 전시한다.3부 ‘우리가 지킨 오늘’은 80년 5월의 기록이 2024년 12·3 비상계엄 사태 당시 거리로 나선 시민들의 연대와 어떻게 맞닿아 있는지 조명한다. 한 시민은 “일기의 내용은 나이나 성별, 직업 등에 따라 모두 달랐지만 하나 같이 무자비한 국가폭력에 맞서려 한 결의나 용기가 느껴져 뭉클했다”고 말했다.광주=글·사진 이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지