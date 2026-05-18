제빵사 손맛 담은 자동화 설비… “굽기만 하면 끝”
삼양사 인천2공장 현지 르포
구인난·인건비 등 수요 맞물려
냉동생지 확대… “판도 바꾼다”
지난 7일 오전 인천 중구 삼양사 인천2공장에 들어서자 고소하면서도 달콤한 버터향이 공기를 가득 채웠다. 연노란 버터 덩어리와 솜이불처럼 두툼한 반죽이 컨베이어벨트를 따라 이동했다. 기계가 반죽 사이에 버터를 넣고 접었다 펴기를 반복하자 결이 층층이 살아났다. 크루아상과 데니쉬 등 패스트리 특유의 결을 만드는 ‘라미네이션’ 공정이다.
과거 제빵사의 손기술에 의존했던 작업이 자동화 설비 위에서 이뤄지고 있다. 베이커리 업계의 구인난과 인건비 부담, 운영 효율화에 대한 수요가 맞물리며 냉동생지 시장이 성장하는 모습이다.
냉동생지는 반죽과 성형, 발효 등 빵 품질을 결정짓는 주요 공정을 대부분 마친 후 냉동한 빵 반죽이다. 매장과 가정에서 해동과 굽기 등 일부 과정만 거치면 일정 수준 이상의 품질을 구현할 수 있다. 장기간 보관이 가능해 재고 관리가 쉽고 숙련 기술자 의존도를 낮출 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.
이날 공장에서는 RTP 데니쉬 시트 제품이 생산되고 있었다. 반죽은 라미네이션과 저온 휴지 과정을 거친 뒤 규격에 맞게 절단됐다. 성형 단계에서는 다양한 옵션을 적용할 수 있어 약 30종 제품 생산이 가능하다.
삼양사는 지난 2월 인천2공장 물류센터 4층 약 5280㎡(1600평) 부지에 생산설비를 증설했다. 이번 증설로 연간 생산능력은 기존 대비 3배 이상인 5000t으로 확대됐다. RTP(Ready To Prove) 생지뿐 아니라 발효 공정까지 마친 RTB(Ready To Bake) 생지도 생산이 가능해졌다. RTB는 수작업 공정의 약 95%를 공장에서 처리한 제품으로 별도의 발효 과정 없이 해동 후 굽기만 하면 된다. 삼양사 관계자는 “이번 공장 증설로 올해 냉동생지 매출이 전년 대비 약 60% 성장할 것으로 보인다”고 말했다.
국내 냉동생지 시장은 코로나19 팬데믹 이후 홈베이킹 수요 확대와 외식업계 효율화 흐름이 맞물리며 성장하고 있다. 양철호 삼양사 식자재유통BU장은 “베이커리 업계는 기술인력에 대한 구인난이 심화되고 있고 품질 균일성에 대한 요구도 커지고 있다”며 “냉동생지는 인력난과 편의성, 고급빵에 대한 수요를 동시에 해결할 수 있는 솔루션”이라고 말했다. 삼양사는 향후 5년 내 국내 시장이 약 9900억원에서 1조3000억원 규모로 커질 것으로 보고 있다.
삼양사는 2017년 글로벌 기업 ‘아리스타’와 협업해 기업간 거래(B2B) 냉동생지 사업에 진출했다. 지난해에는 ‘전문 베이커리를 위한 준비된 브랜드’라는 뜻을 담은 ‘프레팡’을 론칭했다. 현재 대형 베이커리와 카페, 외식업체를 중심으로 제품을 공급하고 있으며 국내 제과 명장과 협업해 전용 제품도 생산하고 있다.
앞으로는 기업·소비자간 거래(B2C) 시장 공략을 강화하고 해외로 사업 영역을 확대한다는 계획이다. 현재 자사몰 서브큐를 통해 온라인 판매를 확대하고 있으며 해외로는 괌 호텔 등에 일부 제품을 공급하고 있다. 일본 시장 진출을 우선 검토하고 장기적으로는 빵의 본고장인 유럽 시장 진출도 목표로 하고 있다.
양 BU장은 “현재 국내 냉동생지 시장은 수입산 비중이 약 60% 수준이고 국내 업체 중에는 뚜렷한 1위가 없는 상황”이라며 “대량생산으로 약 2년 후에는 시장 점유율을 현재의 세 배 수준까지 높이며 규모 면에서도 선도하는 회사가 될 것”이라고 말했다.
인천=신주은 기자 june@kmib.co.kr
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