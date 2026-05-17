스토킹 등 관계성 범죄 피해자 5만명

지난해 신고 44만건… 23% 증가

경찰·성평등부, 공동대응키로



경찰청과 성평등가족부는 가정폭력·스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄의 재발을 막기 위한 전국적인 공동 대응 체계를 구축한다고 17일 밝혔다. 현재 파악된 관계성 범죄 피해자는 약 5만명에 달한다.



경찰청은 18일부터 전국 경찰서 261곳과 각 시·도의 상담기관 189개소가 협력 체계를 구축해 관계성 범죄 신고 접수 시 공동 대응한다는 방침이다. 피해자 보호 경찰관과 전문 상담사가 위험도에 따라 맞춤형 보호 및 지원을 제공한다.



접근금지 등 임시·잠정조치 사건의 고위험 피해자(A등급)는 경찰에서 집중 모니터링한다. 이보다 위험도가 낮은 피해자(B등급)는 전문 상담소를 중심으로 피해자 심리 상담 및 치료에 집중한다. 위험성이 추가 발견되면 경찰에 즉시 통보하고, 경찰이 피해자 보호 조치에 나선다. 관계성 범죄 관리 대상은 지난 15일 기준 4만9906명으로, 이 중 A등급이 2만1423명이고 나머지는 B등급이다.



폭력 피해와 심리적 문제, 경제적 어려움 등 복합위기에 빠진 피해자는 일선 경찰서 주관으로 상담소·지방자치단체·의료기관·법률 전문가 등이 참여하는 ‘범죄 피해자 통합지원 협의체’에서 지원한다. 경찰청에 따르면 지난해 관계성 범죄 신고는 43만9382건으로 전년 대비 23.1% 증가했다.



조민아 기자 minajo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경찰청과 성평등가족부는 가정폭력·스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄의 재발을 막기 위한 전국적인 공동 대응 체계를 구축한다고 17일 밝혔다. 현재 파악된 관계성 범죄 피해자는 약 5만명에 달한다.경찰청은 18일부터 전국 경찰서 261곳과 각 시·도의 상담기관 189개소가 협력 체계를 구축해 관계성 범죄 신고 접수 시 공동 대응한다는 방침이다. 피해자 보호 경찰관과 전문 상담사가 위험도에 따라 맞춤형 보호 및 지원을 제공한다.접근금지 등 임시·잠정조치 사건의 고위험 피해자(A등급)는 경찰에서 집중 모니터링한다. 이보다 위험도가 낮은 피해자(B등급)는 전문 상담소를 중심으로 피해자 심리 상담 및 치료에 집중한다. 위험성이 추가 발견되면 경찰에 즉시 통보하고, 경찰이 피해자 보호 조치에 나선다. 관계성 범죄 관리 대상은 지난 15일 기준 4만9906명으로, 이 중 A등급이 2만1423명이고 나머지는 B등급이다.폭력 피해와 심리적 문제, 경제적 어려움 등 복합위기에 빠진 피해자는 일선 경찰서 주관으로 상담소·지방자치단체·의료기관·법률 전문가 등이 참여하는 ‘범죄 피해자 통합지원 협의체’에서 지원한다. 경찰청에 따르면 지난해 관계성 범죄 신고는 43만9382건으로 전년 대비 23.1% 증가했다.조민아 기자 minajo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지