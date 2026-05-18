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‘필승코리아 펀드’ 700% 넘는 누적 수익률 기록

입력:2026-05-18 18:01
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NH투자증권


NH-Amundi자산운용의 ‘필승코리아 펀드’가 설정 이후 700%가 넘는 누적 수익률을 기록하며 국내 대표 액티브 주식형 펀드로 자리 잡고 있다. 2019년 국내 소재·부품·장비 기업을 지원하기 위해 출범한 이 펀드는 최근 반도체와 이차전지, 방산, 원전, 인공지능(AI) 인프라 등 글로벌 공급망 핵심 산업 전반으로 투자 영역을 넓히고 있다.

필승코리아 펀드의 1년 수익률은 278.85%, 3년 수익률은 340.78%로 집계됐다. 운용의 핵심은 기술혁신성과 지속가능한 사업모델, 적정 밸류에이션을 함께 보는 종목 선정 방식이다. 운용역과 섹터별 애널리스트가 협업해 기업을 1~8등급으로 나누고 이 중 상위 등급 종목을 중심으로 투자한다.

NH-Amundi자산운용은 인공지능(AI) 확산 과정에서 한국 산업의 구조적 강점이 더욱 부각될 것으로 보고 있다. 메모리 반도체뿐 아니라 원전, 전력기기, 조선, 방산 등 AI 인프라 확대에 필요한 산업 기반을 폭넓게 갖추고 있다는 이유에서다.


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