조부모 사랑 전하는 손주사랑 보험 2종 출시
교보생명
교보생명이 가정의 달을 맞아 조부모의 손주 사랑을 담은 보험상품 2종을 출시했다. 맞벌이 가구 증가로 조부모의 육아 참여가 늘어나는 흐름을 반영해 손주의 건강 보장과 미래 자금 마련 기능을 결합한 것이 특징이다.
‘교보손주사랑건강보험’은 태아부터 30세까지 성장단계별 주요 질환을 보장한다. 임신·출산 관련 위험부터 소아암, 뇌출혈, 화상, 교통재해는 물론 특약을 통해 독감, 수족구, ADHD 등도 대비할 수 있다. 손주가 대학에 진학할 시기에는 손주사랑자금으로 전환하거나 일정 요건을 충족하면 연금으로도 받을 수 있다.
‘교보손주사랑포에버종신보험’은 조부모의 사망보장에 손주의 교육·독립자금 마련 기능을 더했다. 보험료 납입이 끝난 뒤 사망보험금 일부를 교육자금으로 전환할 수 있고, 조부모 사망 시에는 손주사랑자금을 10년간 나눠 지급한다. 연금 전환 기능과 장기 유지 보너스도 제공한다. 가입 고객에게는 손자녀 생일 카드 발송, 교육·건강관리 서비스 등 특화 혜택도 주어진다.
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