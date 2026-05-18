중소상공인 AX아카데미 지원 위해 희망재단에 1억원 기부
IBK기업은행
IBK기업은행이 문화예술 지원부터 중소기업의 인공지능(AI) 전환, 근로자 자녀 장학사업까지 사회공헌 활동의 폭을 넓히고 있다. 단순 기부를 넘어 중소기업과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 기반을 만드는 데 초점을 맞췄다는 평가가 나온다.
기업은행은 올해 신진 작가 지원 프로젝트인 ‘IBK 아트스테이션 2026’을 통해 문화예술 후원을 이어가고 있다. 지난달에는 보태니컬 아티스트 박소희 작가의 개인전 ‘순환의 풍경’을 서울 을지로 본점과 IBK파이낸스타워 로비에서 개최했다. 도심 속 업무공간을 전시 공간으로 개방해 시민들이 일상에서 예술을 접할 기회를 넓혔다.
중소기업과 소상공인의 디지털 경쟁력 강화에도 힘을 쏟고 있다. 기업은행은 지난달 중소상공인희망재단에 1억원을 기부했다. 생성형 인공지능(AI) 기반 마케팅 전략 등을 교육하는 ‘중소상공인 AX아카데미’를 지원하기 위해서다. 같은 달에는 거래 중소기업 경영진과 관리자 44명을 대상으로 ‘AI·경영 혁신캠프’를 열고, 현장 맞춤형 AI 활용 교육을 제공했다.
중소기업 근로자 가족을 위한 지원도 지속하고 있다. 기업은행은 최근 경제적 어려움 속에서도 학업을 이어가는 중소기업 근로자 자녀 929명에게 장학금 17억4000만원을 전달했다. 기업은행은 2006년 IBK행복나눔재단을 설립한 이후 약 1108억원을 출연해 장학금 285억원과 치료비 197억원 등을 후원해왔다.
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