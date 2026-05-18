투자자문·일임 플랫폼 유치자산 2조 돌파
삼성증권
삼성증권은 투자자문·일임 플랫폼 유치자산이 지난달 27일 기준 2조원을 돌파했다고 밝혔다. 이는 지난 2023년 5000억원 수준에서 3년 만에 4배 가까이 성장한 수치다. 국내 자산관리 시장 내 플랫폼 기반 비즈니스의 강력한 성장 잠재력을 입증했다는 평가다.
기존 고액자산가에게만 집중됐던 전문적인 자산관리 서비스를 일반 대중 고객까지 대폭 확대한 것이 핵심 비결로 꼽힌다. 삼성증권 일임플랫폼은 외부 자문사들이 고객 자산을 전문적으로 분석·관리해주는 구조다. 다양한 투자자문사가 플랫폼에 참여해 차별화된 전략을 제공하면서 고객 선택권이 확대됐고 이것이 곧 자산 유입으로 이어졌다는 분석이다.
최근 주요 증권사들이 관련 시장에 진입하며 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 삼성증권은 탄탄한 자문사 네트워크와 플랫폼 고도화에 집중하고 있다. 선진 금융시장에서 독립재무자문사(IFA) 채널이 개인 자산관리 시장의 핵심 축으로 자리 잡은 점을 고려하면 성장 여력은 충분하다는 전망이 나온다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사