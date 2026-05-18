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‘THE iD. 1st’ 5대 영역서 연 최대 15만원 할인

입력:2026-05-18 18:01
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삼성카드


삼성카드는 최근 ‘디 아이디 퍼스트’(THE iD. 1st)를 출시했다. 디 아이디 퍼스트는 백화점, 여행(해외·항공·호텔), 온라인쇼핑몰, 골프, 병원에서 건별 5만원 이상 결제 시 최대 5만원 할인 혜택을 제공한다. 5만원 할인 기프트는 연 최대 3회, 15만원까지 제공된다.

디 아이디 퍼스트는 적립 한도가 없는 포인트 적립 혜택도 제공한다. 국내 가맹점 이용 시 결제 금액의 1%를 한도 없이 적립해준다. 특별 영역인 일상·쇼핑·여가·해외 업종에서 이용 시 포인트 적립률이 1.5%까지 상향된다. 해외 가맹점 이용 시에는 3%를 적립해준다.

또 디 아이디 퍼스트 고객은 국내·외 공항 라운지 무료 서비스를 연 3회 이용할 수 있다. 무료 서비스 횟수는 공항 라운지 이용 인원 기준으로 차감되며 동반인도 무료 서비스 대상에 포함된다. 전월 이용실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 삼성카드 홈페이지·앱에서 확인할 수 있다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 15만원이다.


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