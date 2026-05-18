1분기 영업이익 9599억… 전년대비 85% 증가
한국투자증권
한국금융지주의 자회사 한국투자증권은 최근 잠정실적 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익이 9599억원으로 전년 동기 대비 85% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 당기순이익은 75% 증가한 7847억원으로 집계됐다. 한국투자증권은 이런 성과가 시장 환경에 따른 일시적 호실적이 아니라 사업 구조 다각화를 통해 안정적인 수익 기반을 구축한 결과라고 자평했다.
부문별로는 증시 호조 속에서 비대면 투자 편의를 크게 늘린 위탁매매 관련 수익이 직전 분기 대비 55% 확대됐다. 자산관리 부문은 채권, 발행어음, 수익증권 등 금융상품 판매 호조에 힘입어 판매수수료가 71.6% 급증했다. 주식 위탁매매 중심의 수익 구조를 넘어 개인 고객을 위한 종합 자산관리 플랫폼으로 전환을 이룬 것이다. 한국투자증권의 개인 고객 금융상품 잔고는 지난해 말 85조1000억원에서 94조5000억원까지 확대됐다. 한국투자증권의 올해 1분기 말 별도 기준 자기자본은 12조7085억원으로 국내 증권업계 최대 규모를 유지하고 있다.
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