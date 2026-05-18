자율주행 실증 도시 구축 위한 다자간 MOU 체결
삼성화재
삼성화재는 국토교통부가 주관한 ‘대한민국 자율주행 국가대표팀 출범식’에 참석해 자율주행 실증도시 구축을 위한 다자간 업무협약을 지난 13일 체결했다고 밝혔다. 이날 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 열린 협약식에는 이문화 삼성화재 사장과 김윤덕 국토교통부 장관, 강기정 광주광역시 시장 등이 참석했다.
삼성화재는 이번 협약을 통해 사고당 최대 100억원, 연간 총 300억원을 보장하는 업계 유일의 ‘자율주행 전용보험’을 출시한다. 보험 가입부터 사고 처리까지 한 번에 해결하는 원스톱 서비스를 기반으로 사고 분석과 IT 보안 컨설팅 등 기업 맞춤형 서비스도 함께 제공할 계획이다.
실증 사업의 안정적 운영을 위해 365일 24시간 운영되는 전용 콜센터와 현장 출동 체계를 구축한다. 또 전담 통합보상팀과 자율주행차 사고분석센터, 교통안전문화연구소, 정비기술지원센터 등 삼성화재의 전문 조직을 적극 활용해 실시간 대응과 데이터 기반의 선제적 리스크 관리 체계를 구축할 예정이다.
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