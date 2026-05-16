시진핑 “대만 공격시 美가 방어할 건가?”… 트럼프 “답 않겠다”

세기적 담판도 큰 선물도 없었던 회담

이란 종전 논의 등 원론적 언급 그쳐

習 “중국몽·MAGA 양립 가능” 강조

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 15일 베이징 중난하이에서 기념 촬영을 하고 있다. 시 주석은 자신의 관저와 집무실이 있는 중난하이에 트럼프 대통령을 초청해 차담과 오찬을 함께했다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 12일(현지시간) 중국으로 출발하며 “시진핑 중국 국가주석에게 시장 개방을 요구하겠다”고 큰소리쳤지만, 15일 중국을 떠날 때 손에 쥔 방중 성과는 기대에 한참 못 미쳤다.



트럼프 대통령은 14일 폭스뉴스와 인터뷰에서 “중국과 지난번에 36개 정도 합의했는데 이번엔 그보다 훨씬 더 많은 합의를 했다”고 강조했다. 구체적으로 중국이 미국산 대두와 석유, 액화천연가스(LNG) 등을 구매하고 미국 보잉 737 항공기 200대도 주문하기로 했다고 설명했다. 하지만 실제 대두와 석유, LNG 등을 얼마나 구매할지는 지켜봐야 하고, 중국의 보잉기 주문도 약 10년 만에 처음이지만 주문량이 당초 기대했던 500대에 미치지 못하면서 보잉 주가는 오히려 4% 이상 하락했다. 켈리 오트버그 보잉 최고경영자(CEO)가 방중에 동행하고 보잉이 중국과 737맥스 항공기 500대 판매를 협상 중이라는 보도가 나왔지만 결과는 예상을 밑돈 셈이다.



이란 전쟁 문제도 조속한 종전과 호르무즈 해협 개방, 이란의 핵보유 반대 등 원론적 입장에서만 의견일치를 봤다. 트럼프 대통령은 “시 주석이 이란에 군사 장비를 주지 않을 거라고 말했다. 호르무즈 해협 개방에 도움을 줄 용의가 있다고도 했다”고 전했지만, 중국이 이를 행동으로 뒷받침할지는 미지수다.



대만 문제에선 큰 변화가 없었다. 시 주석은 14일 정상회담에서 충돌 위험까지 거론하며 미국에 대만 문제를 신중하게 처리하라고 요구했다. CNBC에 따르면 트럼프 대통령은 15일 귀국편 전용기에서 기자들과 만나 “대만 문제에 대해 어떤 약속도 하지 않았다. 시 주석이 ‘대만 공격 시 미국이 방어할 것이냐’고 묻길래 거기에 대해선 언급하지 않겠다고 답했다”고 설명했다. 그는 “시 주석과 북한 문제도 논의했다”면서 “김정은이 요즘 조용하다”고 말하기도 했다.



반면 중국은 이번 회담을 통해 위상을 한층 높였다. 특히 중국이 정상외교에서 높게 평가한 것은 새로운 양국 관계 설정에 합의한 대목이다. 중국 외교부는 입장문을 통해 “양국 정상이 ‘중·미 건설적 전략 안정 관계’를 미·중 관계의 새로운 지위로 삼는 데 동의했다”고 밝혔다. 중국은 그동안 자국의 발전과 성장을 억압하지 말라면서 양국의 동반 성장과 공존이 가능하다고 주장해왔는데 이런 구상을 상당 부분 반영하는 데 성공한 셈이다. 시 주석이 중난하이에서 트럼프 대통령과 차담을 하며 ‘중국몽’을 뜻하는 ‘중화민족의 위대한 부흥’과 ‘미국을 다시 위대하게’(MAGA)가 동시에 실현가능하다고 강조한 대목은 새로운 대미 관계에 대한 중국의 자신감을 상징적으로 보여준다.







베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 12일(현지시간) 중국으로 출발하며 “시진핑 중국 국가주석에게 시장 개방을 요구하겠다”고 큰소리쳤지만, 15일 중국을 떠날 때 손에 쥔 방중 성과는 기대에 한참 못 미쳤다.트럼프 대통령은 14일 폭스뉴스와 인터뷰에서 “중국과 지난번에 36개 정도 합의했는데 이번엔 그보다 훨씬 더 많은 합의를 했다”고 강조했다. 구체적으로 중국이 미국산 대두와 석유, 액화천연가스(LNG) 등을 구매하고 미국 보잉 737 항공기 200대도 주문하기로 했다고 설명했다. 하지만 실제 대두와 석유, LNG 등을 얼마나 구매할지는 지켜봐야 하고, 중국의 보잉기 주문도 약 10년 만에 처음이지만 주문량이 당초 기대했던 500대에 미치지 못하면서 보잉 주가는 오히려 4% 이상 하락했다. 켈리 오트버그 보잉 최고경영자(CEO)가 방중에 동행하고 보잉이 중국과 737맥스 항공기 500대 판매를 협상 중이라는 보도가 나왔지만 결과는 예상을 밑돈 셈이다.이란 전쟁 문제도 조속한 종전과 호르무즈 해협 개방, 이란의 핵보유 반대 등 원론적 입장에서만 의견일치를 봤다. 트럼프 대통령은 “시 주석이 이란에 군사 장비를 주지 않을 거라고 말했다. 호르무즈 해협 개방에 도움을 줄 용의가 있다고도 했다”고 전했지만, 중국이 이를 행동으로 뒷받침할지는 미지수다.대만 문제에선 큰 변화가 없었다. 시 주석은 14일 정상회담에서 충돌 위험까지 거론하며 미국에 대만 문제를 신중하게 처리하라고 요구했다. CNBC에 따르면 트럼프 대통령은 15일 귀국편 전용기에서 기자들과 만나 “대만 문제에 대해 어떤 약속도 하지 않았다. 시 주석이 ‘대만 공격 시 미국이 방어할 것이냐’고 묻길래 거기에 대해선 언급하지 않겠다고 답했다”고 설명했다. 그는 “시 주석과 북한 문제도 논의했다”면서 “김정은이 요즘 조용하다”고 말하기도 했다.반면 중국은 이번 회담을 통해 위상을 한층 높였다. 특히 중국이 정상외교에서 높게 평가한 것은 새로운 양국 관계 설정에 합의한 대목이다. 중국 외교부는 입장문을 통해 “양국 정상이 ‘중·미 건설적 전략 안정 관계’를 미·중 관계의 새로운 지위로 삼는 데 동의했다”고 밝혔다. 중국은 그동안 자국의 발전과 성장을 억압하지 말라면서 양국의 동반 성장과 공존이 가능하다고 주장해왔는데 이런 구상을 상당 부분 반영하는 데 성공한 셈이다. 시 주석이 중난하이에서 트럼프 대통령과 차담을 하며 ‘중국몽’을 뜻하는 ‘중화민족의 위대한 부흥’과 ‘미국을 다시 위대하게’(MAGA)가 동시에 실현가능하다고 강조한 대목은 새로운 대미 관계에 대한 중국의 자신감을 상징적으로 보여준다.하지만 미국 외교전문지 디플로맷은 “미국과 중국 사이에 ‘전략적 안정’에 대한 이해가 다를 수 있다”며 “역사적 패턴이 반복된다면, 양국 관계는 또다시 말보다 행동으로 정의될 가능성이 크다”고 짚었다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지