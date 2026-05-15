대장이 쏘아올린 ‘길거리 청소’… 이제남녀노소 작전 개시
[커버스토리] 쓰레기 줍는 팔로어
“대장! 여기 ‘작전지’가 너무 더러운데요?”
“걱정하지 마세요. 여기 ‘선물’ 가져왔습니다. 얼른 해치우고 다음 목표물로 이동하시지요!”
군사 작전에서나 오갈 법한 이런 대화를 들었던 날짜는 지난 3일이었다. 노동절부터 어린이날까지 이어지는 황금연휴 중 하루. 누군가는 여행을 떠나고, 누군가는 늦잠을 즐길 시간이었지만 경기도 수원시청역 5번 출구 앞 분위기는 묘한 활기를 띠고 있었다. 부슬부슬 비가 내리는 날씨였지만 기다란 철제 집게를 든 130여명은 거리 청소에 여념에 없었다. 이들은 쓰레기를 줍는 행위를 ‘작전’이라 불렀고, 작전을 내리는 이를 ‘대장’이라 칭했다. 그곳엔 쓰레기봉투가 ‘선물’이 되는 그들만의 ‘세계관’이 존재했다.
작전의 중심에 있는 이는 인스타그램 계정 ‘1trash1follow’를 운영하는 30대 남성이었다. 본명 대신 ‘브릭’이라는 활동명으로 불리는 그에게 왜 이런 활동을 벌이는지부터 물었는데, 결론부터 말하자면 환경에 대한 거창한 신념 때문에 시작한 일은 아니었다.
“산책을 나갔는데 어느 순간부터 길거리 쓰레기들이 자꾸 눈에 밟혔어요. 쓰레기 문제를 ‘콘텐츠’로 만들어 해결해보면 어떨까 하는 호기심이 생겼죠.”
그는 사람들이 쓰레기를 줍게 만드는 동시에 버려지는 쓰레기의 양 자체를 줄일 방법이 없을까 고민했고, ‘팔로어가 한 명 늘면 쓰레기 1개를 줍겠다’는 원칙을 세웠다. 줍는 속도가 버리는 속도를 따라잡을 순 없겠지만 팔로어가 늘수록 작전에 공감하는 사람이 많아질 것이고, 결국 ‘버리는 사람’ 자체가 줄면 쓰레기 총량도 감소할 것이라고 생각했다.
그렇게 지난해 4월부터 작전이 시작됐다. 브릭은 지난해 11월부터는 인스타그램 댓글을 통해 쓰레기 줍기 오프라인 행사에 동참할 사람도 모집했다.
지난해엔 경기도 부평역과 서울 홍대입구역을 시작으로 총 4차례 쓰레기 줍기 행사를 열었고, 올해 들어선 1월 서울 영등포역을 시작으로 격주로 주말마다 작전을 수행하며 지금까지 11회 차를 완수했다.
이런 활동에 공감하는 이가 늘면서 현재 인스타그램 팔로어는 35만명에 육박하고 있으며, 유튜브 구독자는 15만명을 돌파했다. 네이버에는 온라인 카페까지 만들어졌는데, 카페 회원 1100여명은 매일 쓰레기 줍기 인증 글을 올리는 릴레이를 이어가고 있다.
실제로 작전에 동참하는 이들이 얼마나 진심으로 참가하는지는 이날 수원시청역에서도 확실히 느낄 수 있었다.
우선 이날의 작전 준비는 수일 전부터 시작됐는데, 사전 접수를 통해 모인 200여명은 오픈채팅방에서 이런 대화를 나눴다고 했다. “다이소 ○○지점에 쓰레기 집게 재고가 많아요” “내일 작전을 위해 일찍 자야겠다” ”비가 오지 않았으면 한다”…. 그러면서 채팅방엔 대원들이 구매한 대형 집게 인증 사진이 속속 올라왔다.
이런 과정을 거쳐 작전 당일 현장에 도착한 대원 130여명의 면면은 다채로웠다. 대원 중엔 엄마와 함께 참여한 여고생부터 데이트 대신 집게를 선택한 20대 연인, 청소년 아들과 함께 온 50대 아버지도 있었다. 휴가 나온 군인과 현직 경찰, 시험 준비로 바쁜 공무원 준비생도 이날만큼은 ‘청소 대원’으로 하나가 됐다.
작전 구역은 수원 올림픽공원과 수원시청 인근 약 7000㎡(약 2100평) 정도였다. 오전 10시쯤 작전 개시 명령이 떨어지자 대원들은 일제히 90도로 허리를 숙였다. 몸을 꼿꼿이 펴고 걷는 이는 아무도 없었다. 시선은 아스팔트 틈새와 하수구 구멍으로 향했다. 빗방울이 계속 떨어졌지만 우산은 사치였다. 대원들은 우비와 모자로 비를 견디며 땅 위 쓰레기에만 집중했다.
대원들이 특히 집요하게 파고든 곳은 도심의 숨통인 하수구였다. 하수구 덮개를 들추자 담뱃갑 비닐과 썩은 낙엽이 뒤엉킨 쓰레기더미가 쏟아져 나왔다. 흙처럼 단단하게 굳은 오물을 집게 끝으로 부수고 파내던 참가자들 사이에서는 탄식과 환호가 터졌다.
“이 쓰레기더미가 장마철 도로 침수의 원인이었네요.”
“근데 너무 딱딱해서 더 파내지 못하는 게 한이에요.”
대열 뒤쪽에서 쓰레기 카트를 끄는 대원들도 분주히 움직였다. 대원들이 집게로 건져올린 쓰레기는 카트에 실린 커다란 봉투로 향했다. 작전 시작 30분 만에 75ℓ짜리 쓰레기봉투 2개가 꽉 찼다. 무게는 20㎏을 훌쩍 넘겼다.
2시간 동안 진행된 작전에서 수거된 쓰레기는 총 12봉지. 연휴의 단잠을 반납한 이들 중 이탈자는 없었다.
경기도 화성에서 아들과 함께 온 서희곤(54)씨는 “길거리에 쓰레기가 이렇게 많은 줄 몰랐다”며 소회를 전했다. 송형근(38)씨는 “생각보다 양이 많아 놀랐지만 보람차다”고 말했다.
이들의 청소 작전은 앞으로도 계속 이어질 예정이다. 대원들을 이끄는 브릭의 시선은 도심 쓰레기 줍기 작전을 넘어 바다로 향하고 있었다. 이미 서해의 작은 섬 황도를 정화하는 ‘제로아일랜드’ 프로젝트를 시작한 상태였다. 해양 쓰레기 문제는 도심과는 비교할 수 없을 정도로 거대하고 복잡하지만 그는 이 또한 해결해야 할 하나의 과제로 생각하고 있다.
브릭은 도심에서처럼 같은 곳을 바라보며 허리를 숙이는 수십만명의 ‘대원들’과 함께 이 활동을 전개할 예정이다. 그는 “길거리에서 묵묵히 제 곁을 지켜주는 대원들을 보며 ‘이제 정말 혼자가 아니구나’라는 걸 실감한다”며 미소를 지었다.
“든든한 동료들 덕분에 아무리 거대하고 복잡한 환경 문제도 결국엔 즐거운 ‘기획’이 되곤 합니다. 혼자가 아닌 ‘우리’가 만드는 이 작은 변화들이 모여 세상을 어떻게 바꿔놓을지, 우리가 벌이는 기분 좋은 작전을 끝까지 지켜봐 주세요.”
수원=글·사진 신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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