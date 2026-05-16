李, 이번엔 대구서 민생 행보… 국힘 “노골적 선거 개입”

TK신공항 부지 시찰하고 모내기

송언석 “직접 선거운동 뛰는 것”

이재명 대통령이 15일 대구 군위군 소보면에서 이앙기로 모내기 체험을 하고 있다. 대구=김지훈 기자

이재명 대통령이 대구를 방문해 대구·경북통합신공항 건설 예정 부지를 시찰하고 지역 농업인 모내기 행사에 참여했다. 이번 주 울산·경기도 성남에서 전통시장을 찾은 이 대통령이 지방 민생 행보에 가속도를 붙인 것이다. 국민의힘은 “6·3 지방선거를 앞둔 상황에서 노골적인 관권선거이자 선거개입”이라고 반발했다.



이 대통령은 15일 신공항 건설 예정 부지인 대구 군위군과 경북 의성군 일원을 방문해 사업 추진 현황과 현장 여건을 살폈다. 대구·경북(TK) 지역 최대 현안인 신공항 사업 현장을 직접 점검하고 어려움을 청취하기 위한 자리라고 안귀령 청와대 부대변인이 밝혔다.



이 대통령은 대구시 관계자가 재원 조달의 어려움을 토로하자 “재원 문제 등으로 추진이 지연되는 상황을 매우 안타깝게 생각한다”며 사업 장기화로 추가되는 비용 규모가 어느 정도인지 꼼꼼히 되물었다.



이 대통령은 이어 군위군에서 모내기 작업을 체험하고 지역 농업인 및 마을 주민과 새참을 함께하며 소통했다.



이 대통령의 지방 행보는 이번주 빈도가 높아졌다. 지난 13일엔 울산 동구 HD현대중공업에서 선박 건조 현장을 시찰하고 K-조선 간담회를 연 뒤 울산 남목마성시장까지 들러 상인들을 만났다. 14일에는 성남에 있는 새마을운동중앙회에서 간담회를 연 뒤 성남 모란 민속 5일장을 찾았다.







송 위원장은 대구에서 추경호 대구시장 후보와 ‘관권선거 긴급대책회의’를 열고 이 대통령의 대구 방문을 규탄하기도 했다. 추 후보는 “후보 등록을 하자마자 여당 열세·경합 지역에 대통령이 등장하면 관권선거로 비칠 수밖에 없다”고 지적했다. 박성훈 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 “사실상 선거개입으로 판단하고 법적 조치도 검토 중”이라고 밝혔다.



이규연 청와대 홍보소통수석은 이에 대해 “대통령으로서 할 일, 명분이 있는 행사, 또 가야 할 곳을 가고 있다”며 “지방선거와는 전혀 무관하다”고 선을 그었다.



이동환 정우진 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 677 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 이재명 대통령이 대구를 방문해 대구·경북통합신공항 건설 예정 부지를 시찰하고 지역 농업인 모내기 행사에 참여했다. 이번 주 울산·경기도 성남에서 전통시장을 찾은 이 대통령이 지방 민생 행보에 가속도를 붙인 것이다. 국민의힘은 “6·3 지방선거를 앞둔 상황에서 노골적인 관권선거이자 선거개입”이라고 반발했다.이 대통령은 15일 신공항 건설 예정 부지인 대구 군위군과 경북 의성군 일원을 방문해 사업 추진 현황과 현장 여건을 살폈다. 대구·경북(TK) 지역 최대 현안인 신공항 사업 현장을 직접 점검하고 어려움을 청취하기 위한 자리라고 안귀령 청와대 부대변인이 밝혔다.이 대통령은 대구시 관계자가 재원 조달의 어려움을 토로하자 “재원 문제 등으로 추진이 지연되는 상황을 매우 안타깝게 생각한다”며 사업 장기화로 추가되는 비용 규모가 어느 정도인지 꼼꼼히 되물었다.이 대통령은 이어 군위군에서 모내기 작업을 체험하고 지역 농업인 및 마을 주민과 새참을 함께하며 소통했다.이 대통령의 지방 행보는 이번주 빈도가 높아졌다. 지난 13일엔 울산 동구 HD현대중공업에서 선박 건조 현장을 시찰하고 K-조선 간담회를 연 뒤 울산 남목마성시장까지 들러 상인들을 만났다. 14일에는 성남에 있는 새마을운동중앙회에서 간담회를 연 뒤 성남 모란 민속 5일장을 찾았다.이 대통령의 이런 행보에 국민의힘에선 비판이 제기됐다. 송언석 공동선거대책위원장은 “이렇게 선거를 20여일 앞두고 매일 같이 전국 전통시장을 직접 돌며 선거운동을 한 대통령은 없었다”며 “선거개입 수준을 넘어 아예 직접 선거운동을 뛰고 있는 것”이라고 비판했다.송 위원장은 대구에서 추경호 대구시장 후보와 ‘관권선거 긴급대책회의’를 열고 이 대통령의 대구 방문을 규탄하기도 했다. 추 후보는 “후보 등록을 하자마자 여당 열세·경합 지역에 대통령이 등장하면 관권선거로 비칠 수밖에 없다”고 지적했다. 박성훈 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 “사실상 선거개입으로 판단하고 법적 조치도 검토 중”이라고 밝혔다.이규연 청와대 홍보소통수석은 이에 대해 “대통령으로서 할 일, 명분이 있는 행사, 또 가야 할 곳을 가고 있다”며 “지방선거와는 전혀 무관하다”고 선을 그었다.이동환 정우진 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지