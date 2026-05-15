코스피 8000 찍자마자 급락… “美금리 부담·차익실현 탓”

한 달 만에 매도 사이드카 발동

전일 대비 6.12%↓… 7493 마감

반도체發 훈풍에 1만피 전망도

코스피가 15일 오전 8000선을 돌파하자 서울 중구 하나은행 본점 직원들이 환호하고 있다. 아래 사진은 오후에 원·달러 환율이 1500원을 돌파하고 코스피가 7493.18로 내려가 있는 전광판 화면. 연합뉴스·뉴시스

코스피가 사상 첫 8000피를 돌파했지만 지난 일주일간의 상승분을 거의 반납하며 급락 마감했다. 역대 두번째로 큰 하락폭을 기록하며 장중에는 프로그램 매도 호가 일시효력정지(사이드카)가 발동하기도 했다. 미국 금리 인상에 대한 우려와 차익실현 욕구가 커지면서 단기 조정에 접어들었다는 분석이 나온다. 다만 아직 추가 상승 여력이 꺼지지 않았다며 ‘1만피’ 도달 가능성에 대한 낙관론도 있다.



15일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 대비 488.23 포인트(-6.12%) 급락한 7493.18에 장을 마쳤다. 유가증권시장에선 외국인이 5조6610억원, 기관이 1조7336억원어치를 팔아치웠고 개인은 7조2291억원을 사들였다.



지수는 전장보다 29.66 포인트(0.37%) 내린 7951.75로 출발해 장 초반 8046.78까지 올랐다. 지난 6일 7000피 돌파(7384.56) 후 전인미답의 8000선에 도달하기까지 불과 7거래일이 걸렸다.





하지만 급격한 변동성을 보이며 하루 만에 7400선으로 떨어졌다. 이날 종가 기준 코스피 하락폭(488.23 포인트)은 역대 두 번째로 컸다. 장중 한때 코스피 매도 사이드카가 지난달 2일 이후 약 한 달 만에 발동되기도 했다.



미 금리 인상 우려에다 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 차익실현 욕구가 커졌다는 분석이다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 외국인·기관 매도세가 몰리며 각각 -8.61%, -7.66% 급락했다.







단기 과열 우려도 적지 않다. 코스피는 불과 1년 전인 지난해 4월 2300선 아래까지 밀렸다가 3배 이상 급등했다. ‘빚투’ 지표인 신용거래융자 잔고가 계속 불어나고 있는 점도 부담 요인이다. 금융투자협회에 따르면 지난 14일 기준 신용거래융자 잔고는 36조4697억원으로 사상 최고치를 또 갈아치웠다.



다만 아직 코스피 8000의 주역인 ‘반도체 슈퍼 사이클’이 꺼지지 않은 만큼 추가 상승에 대한 기대도 나온다. 국내외 증권사들은 ‘1만피’ 돌파도 가능하다는 전망도 내놓고 있다. 모건스탠리는 지난 12일 코스피 올해 전망치를 9500으로 제시하면서 강세장 시나리오에서는 1만도 가능할 것이라고 내다봤다. JP모건도 코스피 목표치를 강세장 시나리오에서 1만으로, 기본과 약세장 시나리오도 각각 9000과 6000으로 전망했다.



전문가들은 최근 코스피 상승의 근본 동력이 훼손되진 않았지만 ‘숨 고르기’는 불가피하다고 진단한다. 이준서 동국대 경영학과 교수는 “반도체 호황이 내년까지 이어질 가능성이 있는 데다 로봇·자동차 등 다른 업종으로 상승 흐름이 퍼지고 있어 추가 상승 여력은 남아 있다”면서도 “단기간에 너무 가파르게 올라온 만큼 단기 조정은 불가피하다”고 말했다.



이날 원·달러 환율은 전 거래일 대비 9.8원 오른 1500.8원에 주간 거래를 마쳤다. 환율이 1500원을 넘은 건 지난달 7일 이후 약 한 달 만이다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 309 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 코스피가 사상 첫 8000피를 돌파했지만 지난 일주일간의 상승분을 거의 반납하며 급락 마감했다. 역대 두번째로 큰 하락폭을 기록하며 장중에는 프로그램 매도 호가 일시효력정지(사이드카)가 발동하기도 했다. 미국 금리 인상에 대한 우려와 차익실현 욕구가 커지면서 단기 조정에 접어들었다는 분석이 나온다. 다만 아직 추가 상승 여력이 꺼지지 않았다며 ‘1만피’ 도달 가능성에 대한 낙관론도 있다.15일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 대비 488.23 포인트(-6.12%) 급락한 7493.18에 장을 마쳤다. 유가증권시장에선 외국인이 5조6610억원, 기관이 1조7336억원어치를 팔아치웠고 개인은 7조2291억원을 사들였다.지수는 전장보다 29.66 포인트(0.37%) 내린 7951.75로 출발해 장 초반 8046.78까지 올랐다. 지난 6일 7000피 돌파(7384.56) 후 전인미답의 8000선에 도달하기까지 불과 7거래일이 걸렸다.하지만 급격한 변동성을 보이며 하루 만에 7400선으로 떨어졌다. 이날 종가 기준 코스피 하락폭(488.23 포인트)은 역대 두 번째로 컸다. 장중 한때 코스피 매도 사이드카가 지난달 2일 이후 약 한 달 만에 발동되기도 했다.미 금리 인상 우려에다 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 차익실현 욕구가 커졌다는 분석이다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 외국인·기관 매도세가 몰리며 각각 -8.61%, -7.66% 급락했다.염승환 LS증권 이사는 “미 국채금리 상승과 중동 지정학적 불확실성, 원·달러 환율 상승 등 그동안 시장이 무시해온 악재를 더 외면하기 어려워지면서 단기 조정에 들어간 것으로 보인다”고 말했다. 김대준 한국투자증권 연구원은 “8000이란 고점에 차익실현이 일부 전개됐다”고 짚었다.단기 과열 우려도 적지 않다. 코스피는 불과 1년 전인 지난해 4월 2300선 아래까지 밀렸다가 3배 이상 급등했다. ‘빚투’ 지표인 신용거래융자 잔고가 계속 불어나고 있는 점도 부담 요인이다. 금융투자협회에 따르면 지난 14일 기준 신용거래융자 잔고는 36조4697억원으로 사상 최고치를 또 갈아치웠다.다만 아직 코스피 8000의 주역인 ‘반도체 슈퍼 사이클’이 꺼지지 않은 만큼 추가 상승에 대한 기대도 나온다. 국내외 증권사들은 ‘1만피’ 돌파도 가능하다는 전망도 내놓고 있다. 모건스탠리는 지난 12일 코스피 올해 전망치를 9500으로 제시하면서 강세장 시나리오에서는 1만도 가능할 것이라고 내다봤다. JP모건도 코스피 목표치를 강세장 시나리오에서 1만으로, 기본과 약세장 시나리오도 각각 9000과 6000으로 전망했다.전문가들은 최근 코스피 상승의 근본 동력이 훼손되진 않았지만 ‘숨 고르기’는 불가피하다고 진단한다. 이준서 동국대 경영학과 교수는 “반도체 호황이 내년까지 이어질 가능성이 있는 데다 로봇·자동차 등 다른 업종으로 상승 흐름이 퍼지고 있어 추가 상승 여력은 남아 있다”면서도 “단기간에 너무 가파르게 올라온 만큼 단기 조정은 불가피하다”고 말했다.이날 원·달러 환율은 전 거래일 대비 9.8원 오른 1500.8원에 주간 거래를 마쳤다. 환율이 1500원을 넘은 건 지난달 7일 이후 약 한 달 만이다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지