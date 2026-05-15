달라진 미·중 위상 확인… 트럼프 무거운 귀국길
中 권력 심장부서 오찬… 방중 마무리
習 “새 관계 구축한 이정표적 사건”
도널드 트럼프 미국 대통령이 15일 시진핑 중국 국가주석과 ‘중국 권력의 심장부’인 베이징 중난하이에서 차담과 오찬을 하며 9년 만의 방중 일정을 마무리했다. 이번 정상외교에서 트럼프 대통령이 경제적 거래에 집중하는 동안 시 주석은 중·미 관계 재정의를 이끌어내는 등 높아진 중국의 위상을 과시했다는 평가가 나온다.
백악관과 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 트럼프 대통령과 시 주석은 오전 10시55분쯤 중난하이에서 만나 차담·산책·오찬을 함께했다. 트럼프 대통령은 차담에서 “이번 방문은 놀라웠다”며 “두 나라에 모두 이로운 환상적인 합의를 이뤘다”고 말했다. 또 “우리는 이란 문제에 매우 비슷하게 생각하고 있다”며 “그 상황이 끝나기를 원하고 그들(이란)의 핵무기 보유를 원치 않는다. (호르무즈) 해협이 개방되기를 원한다”고 설명했다. 트럼프 대통령은 “다른 많은 문제도 논의했는데 나는 매우 많은 부분에서 우리 의견이 일치한다고 생각한다”고 전했다.
시 주석은 트럼프 대통령의 방문을 “역사적이고 상징적인 방중”으로 평가하면서 “우리는 ‘건설적 전략 안정 관계’라는 새로운 양국 관계를 구축했다. 이는 이정표적 사건”이라고 말했다. 또 “트럼프 대통령은 ‘미국을 다시 위대하게’(MAGA) 만들기를 희망하고 나는 중화민족의 위대한 부흥을 실현하기 위해 힘쓰고 있다”며 “중·미는 협력 강화를 통해 각자의 발전·진흥을 촉진할 수 있다”고 강조했다.
미국이 중국을 전략적 경쟁자로 간주하고 중국의 성장과 발전을 억제해온 점을 감안하면 ‘전략 안정’을 포함하는 새로운 관계 정의는 중국의 위상이 이전과 달라졌음을 보여준다. 왕이웨이 중국인민대 교수는 “중·미 관계가 완전히 새로운 장에 접어들었다”면서 “중국이 주도적 위치를 차지하고 있다”고 홍콩 명보에 말했다.
트럼프 대통령은 2박3일의 방중을 마치고 오후 2시쯤 전용기 ‘에어포스 원’에 탑승해 귀국길에 올랐다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사