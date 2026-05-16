6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 후보 등록이 마무리되면서 여야가 총력전에 돌입했다. 더불어민주당은 이번 선거를 “반성 없는 내란세력을 심판하는 선거”로 규정했고, 국민의힘은 이재명정부의 부동산 정책과 현금성 복지 공약을 겨냥해 “부동산 범죄를 심판해야 한다”고 맞섰다. 서울과 대구 등 주요 격전지 후보들도 현장 행보를 이어가며 지지층 결집과 외연 확장에 나섰다.
공식 선거운동 개시를 닷새 앞둔 15일 민주당은 제주에서 중앙선거대책위원회 회의를 열고 야당을 향한 공세 수위를 끌어올렸다. 정청래 대표는 위성곤 제주도지사 후보 선거사무소에서 국민의힘이 ‘공소취소 저지 선대위’를 출범시킨 것을 겨냥해 “윤 어게인 공천, 내란 부활 공천을 일삼더니 선거운동도 네거티브와 남 탓으로 도배하고 있다”고 비판했다. 이어 국민의힘 중앙선대위를 “정책도 비전도 인물도 소통도 양심도 없는 ‘5무 선대위’”라고 평가절하했다.
장동혁 국민의힘 대표는 이른바 ‘명픽’(이재명 대통령의 선택) 후보들에 대한 집중 공세에 나섰다. 장 대표는 정원오 민주당 서울시장 후보를 향해 “착착개발인지 차차개발인지 공급 정책까지 부실하다”며 “정원오가 시장이 되면 세금 폭탄이 떨어지고 헬(지옥)서울이 열린다”고 주장했다. 전재수 민주당 부산시장 후보에 대해선 “까르띠에 ‘안 받았다’는 말 한마디를 못한다. 하드디스크를 밭두렁에 버리고 24세 인턴에게 죄를 뒤집어씌우고 있다”고 공격했다. 또 자신의 페이스북에 “홍제동(강릉 홍제동 아님) 인왕시장에서 점심을 먹었다”는 글과 사진을 올리며, 강릉이 아닌 원주에 홍제동이 있다고 언급한 우상호 민주당 강원도지사 후보의 말실수를 겨냥하기도 했다.
격전지 후보들은 세 모으기에 주력하고 있다. 정 서울시장 후보는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 구상한 광화문광장의 ‘감사의 정원’을 찾아 “22개 참전국에 대한 감사의 뜻은 존중하지만 현재 위치가 적절한지는 의문”이라며 “당선 시 이전 문제를 공론화하겠다”고 말했다. 오 후보는 전날 유승민 전 의원을 만난 데 이어 이날 이명박 전 대통령과 함께 청계천을 걸으며 시민들과 인사를 나눴다. 오 후보는 “3% 포인트 안쪽의 승부가 예상된다”며 “많이 뒤처져 있다는 심정으로 뛰겠다”고 말했다.
대구시장 선거에 출마한 김부겸 민주당 후보자는 보수층을 겨냥한 외연 확장에 공을 들였다. 김 후보는 전날 대구 엑스코를 ‘박정희컨벤션센터’로 개칭하는 공약을 다시 꺼내 들었고, 박근혜 전 대통령 예방도 공식 요청했다. 추경호 대구시장 후보도 지역 국회의원들과 첫 연석회의를 열고 “초박빙 선거 양상이 진행되고 있다”며 총력전을 당부했다.
윤예솔 정우진 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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지방선거·재보선 후보 등록 마무리… 여야 총력전 돌입
정청래 “반성없는 내란세력 심판”
장동혁, ‘명픽’ 후보들 집중 공격
서울·대구 등 접전지역 세몰이
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