‘李 고향’ 안동서 한·일 정상회담 한다… 중동 정세 등 논의 전망

‘李 고향’ 안동서 한·일 정상회담 한다… 중동 정세 등 논의 전망
다카이치 총리 19~20일 방한 예정
복지부 1차관·관세청장 전격 교체
이재명 대통령은 오는 19일 자신의 고향인 경북 안동에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 한다. 양 정상은 중동 전쟁을 비롯해 국제 정세도 논의할 예정이다.
강유정 청와대 수석대변인은 15일 “다카이치 총리가 이 대통령을 만나기 위해 19~20일 1박 2일로 안동을 방문한다”고 밝혔다.
양 정상은 소인수·확대 정상회담과 공동언론발표, 만찬, 친교 일정 등을 수행한다. 강 수석대변인은 “양 정상은 한·일 관계 발전 방향에 대해 폭넓게 논의하고 경제, 사회, 국민 보호 등 민생 직결 분야에서 실질 협력을 강화할 예정”이라며 “중동 정세를 포함한 지역 및 국제 현안에 대해서도 논의한다”고 설명했다.
이 대통령은 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현을 방문한 바 있다. 약 4개월 만에 성사된 안동 방문은 이에 대한 답방 차원이다.
이 대통령은 이날 보건복지부 1차관에 현수엽 복지부 대변인, 관세청장에 이종욱 관세청 차장을 임명했다. 이스란 현 복지부 1차관, 이명구 현 관세청장은 임기 1년을 채우지 못하고 물러나게 됐다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 경질성 인사냐는 질문에 “1년이 지나 행정이 새롭게 발전적으로 나가는 데 필요한 인사”라고 선을 그었다.
김의겸 전 청장의 국회의원 재선거 출마로 공석이 된 새만금개발청장엔 문성요 전 국토교통부 기획조정실장이 임명됐다. 홍미영 전 국회의원은 지속가능발전 국가위원회 위원장으로 위촉됐다. 국민생명안전위원회 부위원장에 백종우 경희대 교수, 국가도서관위원회 위원장에 김기영 연세대 교수가 각각 지명됐다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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