한국은행, 해외주식에 3조원 넘게 투자
美 대형주 4개 ETF에 직접 투자
“환율 변동과 큰 관련 없어” 해명
한국은행이 3조원이 넘는 외화자산을 미국 등 해외 상장지수펀드(ETF)에 직접 투자한 것으로 나타났다. 한은은 원화를 달러로 바꿔 해외 주식에 투자하는 이른바 ‘서학개미’와 달리 기존 외화자산의 운용 방식을 조정한 것일 뿐 환율 변동과는 큰 관련이 없다는 입장이다.
14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 13F 보고서에 따르면 한은은 지난해 말 기준 4개 ETF에 총 22억8000만 달러를 투자했다. 원화로는 3조원을 웃돈다. 투자 대상은 미국 대형주 ETF가 중심이었다. 한은은 스탠다드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종하는 ‘아이셰어즈 코어(iShares Core) S&P 500 ETF’와 ‘뱅가드(Vanguard) S&P 500 ETF’에 각각 8억 달러 이상을 투자했다. 두 ETF 투자액만 16억 달러를 넘는다. 미국을 제외한 선진국 주식시장에 투자하는 ‘아이셰어즈 코어 MSCI 인터내셔널(International) ETF’에도 6억2750만 달러가량을 넣었다. 미국 투자등급 회사채 ETF에도 4364만 달러가량을 편입했다.
한은은 지난해 초 외자운용원에 주식운용팀을 신설하고 해외 주식 직접운용을 시작했다. 그동안 외부 운용사에 맡기던 일부 자금을 회수해 직접 굴리는 방식으로 전환한 것이다. 한은 관계자는 “외환보유액 운용 수익률과 자산배분 효율성을 높이기 위한 조치”라며 “개별 종목이 아닌 ETF를 활용해 분산투자 원칙을 지켰다”고 설명했다. 기존에 보유하고 있던 외환 자체를 어떻게 운용할지 결정하는 정도의 차원이라는 것이다.
외환보유액은 위기 때 외환시장 안정을 위해 즉시 동원돼야 하는 국가 비상금이다. 이에 수익성보다 안정성과 유동성이 우선돼야 한다는 지적이 나온다. 글로벌 증시가 하락하면 주식 ETF 역시 평가손실을 피하기 어렵다.
한은은 현재 금 현물 ETF 매입도 검토하고 있다. 주식에 이어 금 ETF까지 운용 대상이 넓어질 경우 중앙은행의 외환보유액 운용이 일반 기관투자자의 포트폴리오와 가까워지는 것 아니냐는 비판도 나온다. 금융권 관계자는 “투자 대상을 다변화하는 취지는 이해하지만 중앙은행 자산 운용은 안정성과 유동성이 최우선”이라며 “운용 전략과 위험관리 기준을 보다 투명하게 설명할 필요가 있다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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