시사 전체기사 [포토] KF-21 양산기 제작현장 공개 입력:2026-05-14 21:58 수정:2026-05-14 22:00 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 국산 초음속 전투기 KF-21 양산기들이 지난 13일 경남 사천시 한국항공우주산업(KAI)에서 제작 중이다. 공군은 올해 9월 이전 KF-21 양산 1호기를 인도받을 예정이다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 삼전닉스 호황에 국민 배당금? 시장 흔든 한마디의 진짜 의미 2 [속보] 李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스” 3 “북, 서해서 제한적 핵공격 가능성” 美싱크탱크 시나리오 4 與충북도당, 경쟁후보에 “장제원·권성동 등 축전 쏟아져” 황당논평 5 눈에 멍 든 조국 “액땜했다더라”…유세 중 부상 사진 공개 해당분야별 기사 더보기 1 정용진, 양도세 중과 직전 255억 주택 팔아…“24억 절세” 2 토지공개념·횡재세 이어 국민배당금… ‘사회적 배분’ 기나긴 논쟁 3 “박스 1만개 옮기고 스스로 3교대” 불안감 속 로봇 ‘까대기’ 지켜본 인간 4 신현송 한은 총재 ‘26억 차익’ 강남 아파트 재건축 본궤도 5 서울 아파트값 상승률 ‘껑충’…약세였던 강남까지 가세 해당분야별 기사 더보기 1 ‘출근 안 하셨어요’… 북한산 오른 50대 여성 28일째 실종 2 스토킹 외국인 여성 못찾자… 장윤기, 여고생 분풀이 살해 3 “프로포폴 드릴게요”… ‘반포대교 추락’ 포르쉐 공범 첫 재판 4 광주 여고생 흉기 살해 피의자 신상공개…23세 장윤기 5 “韓 유치원 풍자, 최근 본 것 중 가장 충격”…美 유명 교수 경악한 이유 해당분야별 기사 더보기 1 시진핑 “대만 문제 잘못 처리하면 중미 충돌할 것” 2 “트럼프, 이란도 못 이기면서 어떻게 중국 이기나” 3 난민 남성 귀화 패소, 이유는 법에 없는 ‘일본어 능력’… ‘장관 재량’에 숨겨진 벽[이세계도쿄] 4 [속보] 트럼프, 中인민대회당 도착…방중 환영식 5 사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산 해당분야별 기사 더보기 1 재탕이면 어때? ‘꽃청춘’의 편안한 케미…나영석 예능이 다시 살아난 이유 2 ‘실패한 지도자’ 오명 지우고… 선수·코치·감독으로 우승 3 칸 심사위원장 박찬욱 “예술성 없는 정치적 주장은 프로파간다” 4 타점 1위 강백호·부활 거포 노시환…투자 결실 맺는 ‘다이너마이트 타선’ 5 월드컵 최종 명단 발표 코앞…‘깜짝 승선’ 주인공 나올까 해당분야별 기사 더보기 1 이서진‧고아성 “‘바냐 삼촌’은 우리를 위로하는 연극” 2 ‘동양의 하와이’ 日 오키나와… 기암괴석·푸른 동굴·열대어 품은 에메랄드빛 바다 3 90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’ 4 제니, 2년간 238억 벌어…1인 기획사 고공행진 5 하나투어 제우스월드, ‘슈퍼카 드라이빙 투어’ 출시 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “박스 1만개 옮기고 스스로 3교대” 불안감 속 로봇 ‘까대기’ 지켜본 인간 신현송 한은 총재 ‘26억 차익’ 강남 아파트 재건축 본궤도 정용진, 양도세 중과 직전 255억 주택 팔아…“세금 24억 아껴” 與충북도당, 경쟁후보에 “장제원·권성동 등 축전 쏟아져” 황당논평 [속보] 광주 여고생 흉기 살해 피의자 신상공개…23세 장윤기 ‘출근 안 하셨어요’… 북한산 오른 50대 여성 28일째 실종 고독사 6년새 1.6배 늘어… 외로움 이제 국가 관리 과제로 삼전닉스 호황에 국민 배당금? 시장 흔든 한마디의 진짜 의미 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요