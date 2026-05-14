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[포토] KF-21 양산기 제작현장 공개

입력:2026-05-14 21:58
수정:2026-05-14 22:00
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국산 초음속 전투기 KF-21 양산기들이 지난 13일 경남 사천시 한국항공우주산업(KAI)에서 제작 중이다. 공군은 올해 9월 이전 KF-21 양산 1호기를 인도받을 예정이다.

연합뉴스

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