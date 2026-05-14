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[포토] 함께 즐기는 스페인 전통춤

입력:2026-05-14 21:13
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고려대에 다니는 스페인 교환학생과 한국인 학생이 14일 서울 성북구 고려대 민주광장에서 열린 '외국인 학생·교원 축제(ISFF)'에서 스페인 전통춤을 함께 추고 있다.

연합뉴스

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