習 “대만 문제 잘못 처리하면 미·중 충돌”
베이징서 양국 정상회담
習, 외교적 화법 벗어나 노골적 압박
트럼프 “미·중 역대 가장 좋은 관계”
백악관 “이란 핵무기 불허 등 공감”
시진핑 중국 국가주석이 14일 도널드 트럼프 미국 대통령 면전에서 대만 문제를 잘못 처리하면 양국이 충돌할 수 있다고 경고했다. 시 주석의 대만 관련 발언은 전략적 경쟁 중인 미·중 관계를 고려할 때 이례적으로 직설적이고 강경하다는 평가가 나온다. 백악관은 두 정상이 ‘이란 핵무기 불허’ ‘호르무즈 해협 통행료 부과 반대’에 의견을 모았다고 밝혔다.
시 주석은 이날 중국 베이징 인민대회당에서 개최된 트럼프 대통령과의 정상회담에서 대만 문제가 미·중 관계에서 가장 중요한 사안이라며 “이 문제를 잘 처리하면 양국 관계는 전반적으로 안정될 수 있다”고 말했다. 그러면서도 “제대로 처리하지 못하면 양국은 마찰을 빚거나 심지어 충돌하게 돼 미·중 관계 전체를 매우 위험한 상황으로 몰아넣게 될 것”이라고 경고했다.
이어 “‘대만 독립’은 대만 해협의 평화와 양립할 수 없으며 대만 해협의 평화와 안정을 수호하는 것은 미·중 양측의 최대 공통분모”라며 “미국 측은 대만 문제를 다루는 데 있어 각별히 신중을 기해야 한다”고 덧붙였다. 시 주석이 대만 문제에 대해는 외교적 화법에서 벗어나 작심한 듯 노골적으로 트럼프를 압박한 것이다.
시 주석은 기존 패권국이 신흥 강대국을 위협으로 받아들일 때 발생하는 두려움과 긴장이 결국 전쟁으로 이어진다는 ‘투키디데스의 함정’도 언급했다. 그는 “중국과 미국이 투키디데스의 함정을 넘어설 수 있을지, 대국 관계의 새로운 패러다임을 개척할 수 있는지는 역사적 질문”이라며 “나와 당신이 대국의 지도자로서 함께 써내려 가야 할 시대의 응답이기도 하다”고 말했다. ‘미·중 무역 전쟁’에 대해선 협력을 강조했다. 시 주석은 “중·미 간 공동 이익이 이견보다 크며 각자의 성공은 서로에게 기회가 된다고 늘 믿어왔다”며 “양측이 합치면 모두에게 이롭고 싸우면 모두가 상처를 입는다”고 지적했다.
트럼프 대통령은 시 주석과의 우호적 관계를 강조했다. 그는 “미·중 관계는 매우 좋고 나와 시 주석도 역대 미·중 정상 중 가장 좋은 관계”라며 “시 주석은 위대한 지도자이고 중국은 위대한 국가”라고 말했다. 이어 “나는 시 주석과 함께 소통과 협력을 강화하고 이견을 적절히 해결해 역사상 가장 좋은 미·중 관계를 열고 양국의 더욱 아름다운 미래를 창출하고 싶다”며 “미·중은 세계에서 가장 중요하고 강력한 국가이며, 미·중 협력은 양국과 세계를 위해 많은 큰일과 좋은 일을 할 수 있다”고 덧붙였다.
백악관은 이날 정상회담 결과 보도자료에서 “양측은 에너지의 자유로운 공급을 지원하기 위해 호르무즈 해협이 개방된 상태로 유지돼야 한다는 데 동의했다”고 밝혔다. 그러면서 “시 주석은 중국이 호르무즈 해협의 군사화와 그 이용에 통행료를 부과하려는 어떠한 시도에도 반대한다는 입장을 분명히 했다”고 설명했다. 이란이 결코 핵무기를 가져선 안 된다는 데에도 동의했다고 백악관이 설명했다. 다만 해당 보도자료에는 대만 문제에 대한 언급은 없었다.
워싱턴=임성수 특파원, 베이징=송세영 특파원 joylss@kmib.co.kr
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