시진핑 ‘투키디데스의 함정’ 거론하며 양국 새 패러다임 제안

美 대만 군사 지원 수위 높여 경고

“관련 논의했나” 트럼프 묵묵부답

대만 “中, 유일한 불안 요소” 반발

도널드 트럼프 미국 대통령 등이 14일 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석 등과의 회담에 참석하고 있다. AP연합뉴스

시진핑 중국 국가주석은 14일 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 “미·중은 적수가 아닌 파트너”라며 덕담을 건넸지만, 대만 문제에 대해선 날 선 경고를 내놨다.



시 주석은 대만 문제를 “미·중 관계에서 가장 중요한 사안”으로 규정하고 잘못 처리하면 마찰을 빚거나 충돌하게 돼 미·중 관계 전체가 위험해질 수 있다고 경고했다. 이어 “‘대만 독립’은 대만해협의 평화와 양립할 수 없다”고 강조함으로써 대만이 독립을 추구하면 무력 행사가 불가피함을 시사했다. 미국이 대만해협의 평화와 안정을 원한다면 대만 독립을 지지해선 안 되고 반대해야 한다는 취지다.



시 주석은 이날 양국 간 무력충돌이나 전쟁을 피해야 한다는 점도 언급했다. 기존 강대국과 신흥 강대국의 패권 경쟁이 벌어지면 전쟁 가능성이 커진다는 ‘투키디데스의 함정’ 이론을 거론하며 양국이 새로운 패러다임을 써가야 한다고 제안했다.



대만해협의 현상 변경에 반대하며 대만을 군사적으로 지원하는 미국에 대한 경고 발언으로서 이전에 비해 충돌 가능성을 직접 언급하는 등 수위가 한층 높아졌다.



중국은 ‘하나의 중국’ 원칙에 따라 대만과의 통일을 국가적 과제이자 ‘핵심 이익 중의 핵심’으로 간주한다. 대만은 중국의 일부로 1895년 청일전쟁에서 패배한 후 일본에 빼앗겼지만 2차 세계대전의 승리로 대만 반환이 국제법적으로 보장됐다고 주장한다. 대만의 분리 독립은 결코 허용할 수 없다며 대만 문제를 넘어선 안 되는 ‘레드라인’으로 규정한다.







중국도 대만에 대한 무력통일 가능성을 배제하지 않고 있다. 대만 집권 민주진보당이 ‘반중·독립’ 성향으로 중국과의 통일을 거부하기 때문이다. 미국은 공식적으로 ‘대만 독립을 지지하지 않는다’는 입장을 보이지만 중국의 군사력 동원에도 반대한다. 특히 지난해 12월 대만에 11억 달러 규모의 무기 판매를 승인하고 14억 달러 규모의 추기 무기 판매를 추진하고 있어 중국의 반발을 사고 있다. 트럼프 대통령은 이날 시 주석과의 정상회담 이후 톈탄공원을 방문한 자리에서 대만 문제를 논의했느냐는 기자의 질문에 답변하지 않았다.



대만은 시 주석의 발언에 반발했다. 리즈후이 행정원 대변인은 “중국의 군사적 위협이야말로 대만해협 및 인도·태평양 지역의 유일한 불안 요소”라며 “국방력의 지속적 강화와 효과적 공동 억제가 지역 평화와 대만해협 안정을 보장하는 최대 관건”이라고 밝혔다. 이어 “미국은 대만을 굳건히 지지한다는 명확한 입장을 여러 차례 확인했다”고 강조했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 시진핑 중국 국가주석은 14일 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 “미·중은 적수가 아닌 파트너”라며 덕담을 건넸지만, 대만 문제에 대해선 날 선 경고를 내놨다.시 주석은 대만 문제를 “미·중 관계에서 가장 중요한 사안”으로 규정하고 잘못 처리하면 마찰을 빚거나 충돌하게 돼 미·중 관계 전체가 위험해질 수 있다고 경고했다. 이어 “‘대만 독립’은 대만해협의 평화와 양립할 수 없다”고 강조함으로써 대만이 독립을 추구하면 무력 행사가 불가피함을 시사했다. 미국이 대만해협의 평화와 안정을 원한다면 대만 독립을 지지해선 안 되고 반대해야 한다는 취지다.시 주석은 이날 양국 간 무력충돌이나 전쟁을 피해야 한다는 점도 언급했다. 기존 강대국과 신흥 강대국의 패권 경쟁이 벌어지면 전쟁 가능성이 커진다는 ‘투키디데스의 함정’ 이론을 거론하며 양국이 새로운 패러다임을 써가야 한다고 제안했다.대만해협의 현상 변경에 반대하며 대만을 군사적으로 지원하는 미국에 대한 경고 발언으로서 이전에 비해 충돌 가능성을 직접 언급하는 등 수위가 한층 높아졌다.중국은 ‘하나의 중국’ 원칙에 따라 대만과의 통일을 국가적 과제이자 ‘핵심 이익 중의 핵심’으로 간주한다. 대만은 중국의 일부로 1895년 청일전쟁에서 패배한 후 일본에 빼앗겼지만 2차 세계대전의 승리로 대만 반환이 국제법적으로 보장됐다고 주장한다. 대만의 분리 독립은 결코 허용할 수 없다며 대만 문제를 넘어선 안 되는 ‘레드라인’으로 규정한다.미국과 대만 일각에선 시 주석이 2027년까지 중국 인민해방군에 대만을 무력으로 통일할 준비를 마치라고 지시했기 때문에 실제 침공이 이뤄질 수 있다는 우려가 나온다. 2027년은 인민해방군 창설 100주년이자 시 주석의 세 번째 임기 마지막 해다.중국도 대만에 대한 무력통일 가능성을 배제하지 않고 있다. 대만 집권 민주진보당이 ‘반중·독립’ 성향으로 중국과의 통일을 거부하기 때문이다. 미국은 공식적으로 ‘대만 독립을 지지하지 않는다’는 입장을 보이지만 중국의 군사력 동원에도 반대한다. 특히 지난해 12월 대만에 11억 달러 규모의 무기 판매를 승인하고 14억 달러 규모의 추기 무기 판매를 추진하고 있어 중국의 반발을 사고 있다. 트럼프 대통령은 이날 시 주석과의 정상회담 이후 톈탄공원을 방문한 자리에서 대만 문제를 논의했느냐는 기자의 질문에 답변하지 않았다.대만은 시 주석의 발언에 반발했다. 리즈후이 행정원 대변인은 “중국의 군사적 위협이야말로 대만해협 및 인도·태평양 지역의 유일한 불안 요소”라며 “국방력의 지속적 강화와 효과적 공동 억제가 지역 평화와 대만해협 안정을 보장하는 최대 관건”이라고 밝혔다. 이어 “미국은 대만을 굳건히 지지한다는 명확한 입장을 여러 차례 확인했다”고 강조했다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지