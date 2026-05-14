與 잇단 실책에 동해안권 민심 급변… 판세 초박빙 전환
부산 2%p 대구 3%p 서울 8%p차로
일부 재보궐 지역서도 격차 좁혀
6·3 지방선거를 20일 앞두고 대구·부산·울산·경남·강원 등 보수 텃밭인 ‘동해안 벨트’가 초반 여당 우세 지형을 뒤집고 초접전 양상으로 전개되고 있다. 동진 전략을 펼치던 여권이 잇단 실책으로 주춤한 사이 보수 총결집에 나선 국민의힘의 동남풍 전략이 강하게 맞부딪힌 결과다. 여권은 선거 국면 초반 광역단체장 ‘15대 1’ 구도까지 예상했으나 판세가 요동치면서 지선 최대 승부처인 서울은 물론 수도권 일부 재보궐선거 지역에서도 격차가 좁혀지고 있다.
부산시장 선거는 여야 후보 간 지지율 격차가 2% 포인트까지 좁혀졌다. 한국갤럽이 뉴스1 의뢰로 지난 10~11일 부산 거주 만 18세 이상 801명을 전화 인터뷰한 결과 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보의 지지도는 각각 43%와 41%를 기록했다. 한 달 전 복수의 여론조사에서 10% 포인트 안팎 격차를 보였던 판세와 대비된다.
대구·서울시장 선거도 흐름이 유사하다. 뉴스1·한국갤럽이 9~10일 같은 방식으로 대구의 만 18세 이상 남녀 803명과 서울 지역 유권자 802명을 조사한 결과 김부겸 민주당 후보는 44%, 추경호 국민의힘 후보는 41% 지지율을 기록했다. 서울시장 역시 정원오 민주당 후보 46%, 오세훈 국민의힘 후보 38%로 격차가 8% 포인트로 좁혀졌다. 지난달 27~28일 대구 만 18세 유권자 1008명 무선 ARS 방식 조사(TBC·리얼미터) 대구시장 지지율, 지난달 10~11일 서울 유권자 803명 전화 인터뷰 조사(세계일보·한국갤럽) 서울시장 지지율 격차는 각각 7%포인트, 15% 포인트로 오차범위 밖 여당 우세였다.
특히 동해안 벨트는 12·3 비상계엄에 따른 윤석열 전 대통령 탄핵 직후 치러진 지난해 대선에서도 이재명 대통령이 김문수 당시 국민의힘 대선 후보에게 패배했던 지역이다. 이 대통령과 김 후보의 득표율은 강원 44.0%대 47.3%, 대구 23.2%대 67.6%, 부산 40.1%대 51.4%, 경남 39.4%대 52.0%였다. 서울 역시 이 대통령 득표율은 47.1%로 김 후보(41.6%)와 이준석 개혁신당 후보(9.9%) 득표율 합보다 낮았다. 이런 상황에서 선거 우위를 확신한 민주당이 ‘오빠 논란’ 등 말실수와 조작기소 특검법의 무리한 추진 등으로 중도층 표심을 잃었고, 보수 결집을 초래했다는 분석이 우세하다.
접전 양상은 국회의원 재보선에서도 나타나고 있다. 하정우(민주당)·박민식(국민의힘)·한동훈(무소속) 후보가 출마한 부산 북갑 보선이 대표적이다.
한국갤럽이 뉴스1 의뢰로 12~13일 북갑 거주 만 18세 이상 성인 508명을 대상으로 조사한 결과 하 후보 39%, 박 후보 21%, 한 후보 29% 지지율을 기록했다. 하 후보와 한 후보의 가상 양자대결에선 각각 46%, 40%로 격차가 좁혀졌다.
격전지 곳곳에선 보수 단일화 압력도 거세지고 있다. 한 부산 지역 국민의힘 의원은 “부산 북갑 후보 단일화는 보수 통합의 차원에서 전국 선거와도 다 연계돼 있다”며 “장동혁 국민의힘 대표가 결단을 해야 한다”고 말했다. 한 후보 캠프 관계자는 “먼저 유권자층에서 표심 단일화가 이뤄지면 부산 후보들이 민심의 압박을 받을 것”이라고 말했다. 보수 후보로 유의동 국민의힘 후보와 황교안 자유와혁신 후보가 출마한 경기 평택을 국회의원 재선거 역시 단일화 압박이 커지고 있다. 그러나 유 후보는 통화에서 “정치공학적 얘기부터 하는 것은 선거에 임하는 자세가 아니다”며 “국민의힘에 실망해 맘이 떠나신 지지자를 다시 모셔오는 것, 진영 내 갈라진 목소리를 한데로 모으는 것이 최우선”이라고 말했다.
민주당은 집권 여당 후보로서의 비교우위를 강조하겠다는 전략이다. 영남권 후보 캠프 관계자는 “지역 민심은 누가 더 지역을 잘 살릴 수 있을 것이냐는 기대감이 기준이 되는 것 같다”고 말했다. 정청래 민주당 대표는 이날 “현장에선 여야 간 격차가 줄어든다는 걸 체감하긴 어렵다. 자체 조사 결과 그렇지 않은 경우도 있다”고 밝혔다. 여야 후보들은 이날부터 15일까지 후보 등록에 나서면서 본격적인 선거국면이 개막한다. 언급된 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지 참조.
한웅희 정우진 이형민 기자 han@kmib.co.kr
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