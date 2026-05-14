성과급 제도화냐 총파업 파국이냐 선택하라는 노조
삼전·중노위, 사후조정 재개 요청
노조 “15일 대표이사 직접 답해야”
삼성전자 총파업의 전운이 짙어지는 상황에서 정부와 사측이 연이어 협상 재개를 시도했지만, 노조는 ‘성과급 제도화 없이는 대화도 없다’는 강경한 태도를 고수했다. 단순한 성과급 몇 % 확대 문제가 아니라 보상 체계 자체를 제도적으로 바꾸겠다는 노조 요구가 노사 대화를 막는 최대 장벽이 되고 있다. 재계는 물론 정부까지 나서 국가 경제에 미칠 충격을 우려하고 있지만, 노조는 “사측 변화가 없으면 파업으로 대응하겠다”고 엄포를 놨다.
삼성전자는 14일 초기업노조 삼성전자지부와 전국삼성전자노조에 공문을 발송해 노사 간 직접 대화 재개를 요청했다. 이는 지난 13일 새벽 협상 결렬 뒤 나온 사측의 첫 공식 대응이다.
삼성전자는 “최근 진행된 중앙노동위원회 사후조정 과정에서 노사 양측이 각각의 의견을 전달했으나 합의에 이르지 못했다”며 “노사가 직접 대화를 나눌 것을 제안한다”고 밝혔다.
앞서 삼성전자 노사는 중앙노동위 사후조정 절차에 따라 지난 11~12일 마라톤협상을 벌였으나 합의점을 찾지 못했다. 2차 회의는 자정을 넘겨 17시간 동안 이어졌지만 노조가 결렬 선언과 함께 협상장을 떠나며 대화가 중단됐다. 사측에 앞서 중노위도 이날 중단된 사후조정을 16일에 재개하자고 노조 측에 공식 요청했다.
노조 입장은 여전히 완강하다. 교섭 대표인 초기업노조는 반도체 사업 담당(DS) 부문장인 전영현 대표이사(부회장) 앞으로 공문을 보내 “진심으로 대화를 원한다면 ‘성과급 투명화, 상한 폐지, 제도화’에 대한 구체적인 안을 15일 오전 10시까지 대표이사가 직접 답변하길 바란다”고 말했다. 이어 “변화가 없을 경우 파업으로 대응할 것임을 분명히 밝힌다”고 했다.
최승호 초기업노조 위원장도 13일 사후조정 결렬 직후 “노조 요구는 성과급 상한폐지와 투명화, 제도화”라며 “(이런 내용이 없다면) 대화할 이유가 없다”고 못 박은 바 있다.
노조의 핵심 요구사항은 영업이익의 15% 성과급 고정 지급 및 상한 폐지 제도화다. 회사 재량에 따라 지급 규모가 달라지는 기존 초과이익성과급(OPI) 체계를 바꿔 일회성 보상이 아닌 일정 수준 이상의 보상을 제도적으로 보장해야 한다는 입장이다.
반면 회사 측은 실적 변동성이 큰 반도체 업황 특성상 성과급을 사실상 고정비 형태로 제도화할 경우 경영 부담이 커질 수 있다고 우려한다. 업계에선 노조 요구가 받아들여질 경우 향후 통상임금·퇴직금 분쟁으로 번질 수 있다는 관측도 나온다.
중노위는 사후조정 과정에서 영업이익의 12%를 DS 부문에 특별포상으로 지속 지급하는 방안을 검토안으로 제시한 것으로 알려졌다. DS 부문이 매출과 영업이익 업계 1위를 달성할 경우 영업이익 12% 재원을 부문 공통 7대 사업부별 3으로 배분하자는 내용이다.
이 방안 대로라면 삼성전자의 올해 연간 영업이익 전망치가 약 300조원인 점을 감안하면 40조원가량이 DS 부문에 지급되게 된다. 노조에서 주장하는 영업이익 15%와 금액상 큰 차이가 없지만, 노조는 제도화가 관철되지 않았다는 이유로 이를 곧바로 거부했다. 최 위원장은 중노위가 이 검토안에 대해 ‘조합원 투표에 부쳐보는 것은 어떤가’라고 제안한 사실도 조합원 커뮤니티에 전했다. 그러면서 “헛소리”라고 폄훼했다.
전문가들은 365일 24시간 체제로 돌아가는 반도체 산업의 경우 파업 이전부터 생산량과 품질관리를 시작해야 그나마 피해를 최소화할 수 있어 삼성전자 측의 사전 비상관리가 필요하다고 지적하고 있다.
재계에서는 총파업이 현실화되면 직간접 손실이 최대 100조원에 달할 수 있어 결국 최악의 상황을 막을 수 있는 유일한 수단은 정부의 긴급조정권 발동이라는 의견이 나온다. 긴급조정권 발동 시 30일간 모든 쟁의행위가 중단되며 중노위가 직권 조정 절차에 착수한다.
반면 노동계는 긴급조정권 발동에 대한 반대 의견을 분명히 밝혔다. 민주노총은 “단지 산업 규모가 크고 국가경제에 중요하다는 이유만으로 노동자의 단체행동권을 제한할 수는 없다”며 “이런 논리가 허용되면 자동차·조선·철강·배터리 등 이른바 국가전략산업 전반에서 노동자의 합법적 파업은 언제든 국가 개입 대상이 될 것”이라고 말했다. 김동명 한국노총 위원장도 “(긴급조정권 행사는) 현 단계에선 무리한 일”이라고 선을 그었다.
박상은 이주은 기자, 세종=황민혁 기자 pse0212@kmib.co.kr
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