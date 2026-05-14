“악성 학부모와 소송전은 오롯이 교사 개인의 몫”
‘서이초 사건’ 3년… 교권 침해 잇따라
교원 대상 법적 분쟁 실태 파악 없어
교사 불안 상태 교육 활동 전반 위축
서울 한 초등학교에 근무 중인 교사 A씨는 악성 민원을 제기한 한 학부모의 지속적인 괴롭힘으로 2023년부터 소송에 시달리고 있다. 극심한 스트레스로 약 2년간 휴직한 뒤 최근 복귀했지만 여전히 심리적 압박감이 크다. 학부모와의 갈등은 A씨가 해당 학부모의 자녀에게 충동 조절 등을 위한 ‘위클래스’(교내 상담소) 상담을 권유하면서부터 시작됐다. 학부모는 “우리 아이를 정신병자 취급한다”며 고성과 폭언, 모욕 행위를 했다. 심지어 빨간색 펜으로 ‘(A씨의) 딸에게 별일 없길 바란다면 이 편지는 끝까지 읽는 것이 좋을 것’이라는 내용이 담긴 협박 편지도 보냈다.
A씨는 이 학부모를 2023년 12월 교내 교권보호위원회(교보위)에 신고했고, 이듬해 서울시교육청 교보위에서 ‘학부모에 대한 교육감 고발’ 요청이 인용됐다. 그러나 교육청은 ‘서류 검토가 필요하다’며 이 학부모를 즉시 고발하지 않았고, 그 사이 학부모는 국가인권위 등에 민원을 제기하며 A씨를 ‘부적격 교사’로 몰아세웠다. 참다못한 A씨는 2024년 6월 학부모를 상대로 강요죄 등에 따른 손해배상 소송을 제기했다. 하지만 이 학부모도 A씨를 아동학대 혐의로 고소했고 12월에는 민사소송까지 벌였다. 수사기관은 학부모가 제기한 A씨의 아동학대 혐의에 대해 모두 ‘혐의 없음’ 처분을 내렸다. A씨 승소로 결론 난 민사소송은 학부모가 항소해 진행 중이다. A씨는 “악성 학부모를 만나면 오롯이 교사 개인이 싸워야 한다”며 고통을 호소했다.
2023년 학부모 민원에 시달리던 교사가 스스로 목숨을 끊은 ‘서이초 사건’이 발생한 지 3년이 지났지만 학교 현장에서의 교권 침해 사례는 끊이지 않고 있다. 14일 교육부에 따르면 ‘교원 보호 공제 사업’을 통한 소송비 지원은 증가 추세다. 지난해 1학기(3월 1일~8월 30일)에만 193건으로 2024년 전체 258건의 74.8%를 기록했다.
교원 보호 공제 사업은 교육활동 관련 여러 분쟁 등에서 교원을 보호하자는 취지에서 마련돼 2024년 본격 시행됐다. 하지만 교육부는 지원 건수만 집계할 뿐 구체적인 법적 분쟁 실태에 관해 조사를 하지 않고 있다. 소송비 지원은 교원이 소송을 당했을 때만 이뤄져 A씨가 악성 학부모에게 제기한 민사소송 같은 사례는 집계되지 않는다. 소송 유형과 소송 소요 기간 등도 파악되지 않고 있다. 정혜영 서울교사노조 대변인은 “소송 중인 교사들은 심리적, 정서적으로 불안정한 상태가 돼 교육활동 전반이 위축될 우려가 크다”며 “교육 당국이 실태를 알아야 이와 관련한 대책을 마련할 수 있다”고 강조했다.
교사들은 아동복지법에 규정된 ‘정서적 아동학대’의 정의를 명확히 할 필요가 있다고 요구한다. 현행 아동복지법에서는 어떤 행위가 정서적 학대에 해당하는지 명시돼 있지 않다.
경기도 한 초등학교에 근무 중인 교사 B씨는 지난 2월 정서적 아동학대 혐의로 학부모로부터 고소당했다. 학부모는 B씨가 학교폭력 피해를 신고한 아동을 불러 이 학생이 원치 않았음에도 신고를 철회하는 취지의 진술서를 작성하도록 강요했다고 주장했다. 하지만 B씨는 경찰 조사에서 “학부모가 학교폭력을 신고해 해당 학생을 불러 의사를 물어보니 ‘일단은 자체적으로 해결하고 싶고 개선되지 않으면 신고하겠다’고 해 이런 의견을 작성하게 한 것”이라고 진술했다. 이 사건은 ‘혐의 없음’으로 지난달 불송치됐다. B씨는 “정서적 아동학대 규정은 학부모가 기분 나쁘면 언제든 교사를 신고할 수 있게 만든 악법”이라고 토로했다.
걸핏하면 정서적 아동학대로 몰아가는 기류 탓에 생활기록부 작성도 학부모 눈치를 봐야 한다고 하소연하는 교사도 많다. 김학희 대한초등교사협회장은 천하람 개혁신당 의원실이 개최한 간담회에서 “생활기록부에 부정적인 용어를 쓰면 아이들이 상처받는다 하고, 칭찬 위주로 적으면 다른 아이들이 상대적 박탈감을 느낀다는 민원을 받는다”고 말했다. 교사 단체들은 교육활동 관련 소송 국가책임제, 무고성 악성 민원에 대한 맞고소 의무화 도입 등을 촉구하고 있다.
장은현 임송수 기자 eh@kmib.co.kr
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