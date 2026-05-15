반도체 수출통제 완화 땐 삼전닉스에 호재… 업계 긍정 반응

미·중 정상회담 한국 경제 영향은



H200에 HBM 공급… 생산 긍정적

中 첨단장비 기술개발 높일 수도

“희토류 통제 풀 가능성 높지 않아”

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 미·중 정상회담에 앞서 진행된 환영식에 참석하고 있다. 제이미슨 그리어 USTR 대표, 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관, 마코 루비오 국무장관 등이 서 있다. 그 뒤로 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO), 일론 머스크 테슬라 CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등 방중 경제사절단이 자리하고 있다. AP연합뉴스

14일 중국에서 열린 미·중 정상회담이 한국 경제를 이끌고 있는 반도체 산업에도 청신호로 작용할 것으로 전망된다. 미국과 중국이 기싸움을 해온 엔비디아 첨단 칩 ‘H200’의 수출 통제 완화 무드가 잡히면서다. H200에 쓰이는 고대역폭메모리(HBM)는 SK하이닉스, 삼성전자 등 한국 반도체 기업이 상당수 공급한다.



미국은 인공지능(AI) 기술 우위를 유지하기 위해 반도체 장비와 첨단 반도체의 대중 수출을 통제해 왔다. 이와 관련해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “중국에서 우리는 이제 ‘0’으로 떨어졌다. 중국처럼 큰 시장 전체를 내주는 것은 전략적으로 그다지 합리적이지 않다”고 비판하기도 했다. 하지만 황 CEO가 도널드 트럼프 미 대통령의 방중 수행단에 합류하면서 “AI 칩 갈등 완화의 신호”라는 평가가 나오고 있다.



이런 기류는 한국 수출 산업을 이끌고 있는 반도체 기업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. AI 산업을 둘러싼 양국의 긴장이 완화하면 삼성전자와 SK하이닉스에는 ‘공급망 불확실성 해소’라는 측면에서 유리하게 작용할 가능성이 높다. 김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “미·중이 화해 기류를 보이는 것만으로도 반도체 공급망 불확실성을 줄이는 효과가 있다”고 말했다.



반도체업계에서도 이날의 분위기에 대해 긍정적으로 해석하고 있다. 장기적으로는 통제 완화 이후의 대응이 더 중요하다는 의견도 나온다. 중국 기업들이 글로벌 AI 밸류체인에서 최대 시장인 미국과 교역이 늘어나면 중국이 기술 개발에 속도를 높일 기회를 얻는 것이기 때문이다. 송영관 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “장기적으로는 중국이 (한국 기업과의) 기술 격차를 따라올 가능성이 있다”고 말했다. 이에 대해 반도체업계 한 고위 관계자는 “기업에선 모든 가능성을 대비해 기술 혁신을 하는 데 주안을 둬 왔다”고 “결국 기술 혁신이 문제”라고 말했다.



양국이 호르무즈 해협 긴장 완화와 통행세 반대에 공감대를 형성한 점은 유가 안정에 긍정적 효과를 낼 것으로 보인다. 다만 국제유가가 단기간에 안정을 찾기 힘들기 때문에 제한적인 효과가 나타날 전망이다. 정규철 KDI 거시·금융정책연구부장은 “국제유가 안정에 영향을 줄 수 있다”면서도 “이란 변수와 생산시설 피해 등을 고려하면 당분간 국제유가는 전쟁 이전보다 높은 수준을 유지할 가능성이 있다”고 말했다.







세종=신준섭 김윤 기자 sman321@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 14일 중국에서 열린 미·중 정상회담이 한국 경제를 이끌고 있는 반도체 산업에도 청신호로 작용할 것으로 전망된다. 미국과 중국이 기싸움을 해온 엔비디아 첨단 칩 ‘H200’의 수출 통제 완화 무드가 잡히면서다. H200에 쓰이는 고대역폭메모리(HBM)는 SK하이닉스, 삼성전자 등 한국 반도체 기업이 상당수 공급한다.미국은 인공지능(AI) 기술 우위를 유지하기 위해 반도체 장비와 첨단 반도체의 대중 수출을 통제해 왔다. 이와 관련해 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “중국에서 우리는 이제 ‘0’으로 떨어졌다. 중국처럼 큰 시장 전체를 내주는 것은 전략적으로 그다지 합리적이지 않다”고 비판하기도 했다. 하지만 황 CEO가 도널드 트럼프 미 대통령의 방중 수행단에 합류하면서 “AI 칩 갈등 완화의 신호”라는 평가가 나오고 있다.이런 기류는 한국 수출 산업을 이끌고 있는 반도체 기업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. AI 산업을 둘러싼 양국의 긴장이 완화하면 삼성전자와 SK하이닉스에는 ‘공급망 불확실성 해소’라는 측면에서 유리하게 작용할 가능성이 높다. 김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “미·중이 화해 기류를 보이는 것만으로도 반도체 공급망 불확실성을 줄이는 효과가 있다”고 말했다.반도체업계에서도 이날의 분위기에 대해 긍정적으로 해석하고 있다. 장기적으로는 통제 완화 이후의 대응이 더 중요하다는 의견도 나온다. 중국 기업들이 글로벌 AI 밸류체인에서 최대 시장인 미국과 교역이 늘어나면 중국이 기술 개발에 속도를 높일 기회를 얻는 것이기 때문이다. 송영관 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “장기적으로는 중국이 (한국 기업과의) 기술 격차를 따라올 가능성이 있다”고 말했다. 이에 대해 반도체업계 한 고위 관계자는 “기업에선 모든 가능성을 대비해 기술 혁신을 하는 데 주안을 둬 왔다”고 “결국 기술 혁신이 문제”라고 말했다.양국이 호르무즈 해협 긴장 완화와 통행세 반대에 공감대를 형성한 점은 유가 안정에 긍정적 효과를 낼 것으로 보인다. 다만 국제유가가 단기간에 안정을 찾기 힘들기 때문에 제한적인 효과가 나타날 전망이다. 정규철 KDI 거시·금융정책연구부장은 “국제유가 안정에 영향을 줄 수 있다”면서도 “이란 변수와 생산시설 피해 등을 고려하면 당분간 국제유가는 전쟁 이전보다 높은 수준을 유지할 가능성이 있다”고 말했다.중국의 희토류 수출 통제 역시 한국 산업계의 관심사다. 중국은 미국의 관세 조치에 대응해 희토류를 포함한 첨단 소재 수출 통제를 강화해 왔다. 희토류 등 첨단 소재를 사용하는 국내 기업들도 영향을 받아 왔다. 하지만 통제 완화 가능성은 크지 않다는 전망이다. 김 교수는 “중국 입장에서는 미국의 상호관세를 감내할 여력이 있다고 판단할 수 있다. 단기간 내 희토류 통제를 쉽게 풀 가능성은 크지 않다”고 분석했다.세종=신준섭 김윤 기자 sman321@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지