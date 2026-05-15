DH, 시장포화에 엑시트?… 4조에 산 배민 몸값 8조 불렀다
[이슈 분석] 배달의민족 매각 추진
글로벌 배달 서비스 독일 기업 딜리버리히어로(DH)가 배달의민족 운영사 우아한형제들의 매각을 추진하는 것으로 전해지면서 이에 대한 논란이 벌어지고 있다.
14일 업계에 따르면 딜리버리히어로는 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 국내외 대기업과 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 등에 인수 의사를 타진했다. 딜리버리히어로는 매각 가격으로 약 8조원을 기대하는 것으로 알려졌다. DH는 2019년 우아한형제들 지분 88%를 약 40억 달러(당시 약 4조7500억원)에 인수한 바 있다. 따라서 실제 매각될 경우 DH는 4조원 가까운 시세 차익을 거두게 된다. 특히 DH는 그동안 ‘먹튀’ 논란을 계속 일으킨 바 있다. 배달의민족의 이익이 감소하는 와중에도 매년 수천억원을 배당금 형태로 가져갔기 때문이다. 실제 DH는 2023년 배민 영업이익 6998억원 중 4127억원을 배당금으로 가져갔고, 2024년에도 영업이익 6408억원 중 5372억원을 DH가 보유한 자사주를 매입하는데 사용했다. 지난해에도 같은 방식으로 DH가 소유한 4900억원 규모의 자사주를 매입했다.
우아한형제들 매각설은 지난해부터 주기적으로 흘러나왔다. DH가 주가 부진과 재무 부담에 직면하면서 주주들 사이에서 계열사 매각과 자산 효율화 작업을 요구하는 목소리가 컸다.
DH는 지난 3월 대만 푸드판다 사업부를 싱가포르 기반 플랫폼 기업 그랩에 매각하기도 했다. 창업자인 니클라스 외스트레크는 내년 3월 말에 CEO직에서 물러날 예정이다. 업계에 따르면 이런 분위기 속에 우아한형제들에 대한 매각 압력도 꾸준히 커진 것으로 보인다.
인수가 8조원에 대해서는 의견이 엇갈린다. 우선 배달수수료와 라이더 처우 문제 등 사회·정치적 압박이 큰 업종에 뛰어드는 데 부담이 따를 것이란 우려가 있다. 이종우 남서울대 교수는 “소상공인·노동계와의 갈등과 쿠팡이츠의 추격 등 직면한 문제가 많으므로 꺼려지는 부분이 있을 것”이라고 지적했다.
매각 희망가가 비싼 건 사실이어도 관심을 두는 기업은 많은 것라는 의견도 있다. 플랫폼 업계의 한 관계자는 “국내에서 가장 많이 사용하는 앱이고 많은 데이터를 보유하고 있으니만큼, 한국에서 사업을 벌여보려고 하는 사업자라면 관심을 가질 수밖에 없는 매물”이라고 말했다.
실제 매각 추진이 이뤄질 경우 최근 경쟁이 극심해진 배달앱 시장에도 격변이 예상된다. 인수 후보로 언급된 기업들은 하나같이 국내 배달앱 시장을 넘어 유통업계의 판도를 흔들 수 있는 기업들이다. 특히 최근 컬리와의 관계를 강화하며 유통 기능을 강화하고 있는 네이버도 투자 안내서(티저레터)를 받은 것으로 알려졌다.
네이버는 쇼핑 부문을 강화하면서 신선식품 경쟁력이 있는 컬리와 배달앱 업체 요기요를 멤버십 서비스 안에 편입했다. 이 교수는 “네이버가 배달의 민족을 인수한다고 가정해보면 쿠팡이 소비자들을 ‘록인’할 수 있었던 OTT, 배달앱, 배송이 모두 네이버 유니버스에 모이는 셈”이라고 내다봤다. 우아한형제들의 거취가 경우에 따라서 배달앱 시장의 판도 변화가 이커머스 시장 전반의 판도에도 영향을 끼칠 수 있다는 뜻이다.
이밖에 과거 국내 시장에 우버이츠를 출시했다가 철수한 바 있는 우버 네이버와 컨소시엄을 맺을 수 있다는 이야기도 흘러나온다. 중국의 알리바바 미국의 최대 배달앱 운영사 도어대시 등도 인수 후보로 지목되고 있다.
다만 우아한형제들이 처한 시장 상황이 녹록 치가 않다. 배달앱 시장이 포화 상태에 돌입했다는 분석이 나오는 가운데 쿠팡이츠의 추격을 받고 있다. ‘차기 먹거리’로 여겨지는 퀵커머스 사업에서도 경쟁이 예상된다.
실제로 최근 우아한형제들은 점주들의 반대에도 불구하고 ‘배민 온리’ 정책을 밀어붙여 논란이 됐다. 쿠팡이츠는 일반 회원들을 대상으로 한시적으로 무료 배달을 추진하는 것으로 알려져, 점주들의 반발을 사기도 했다. 새로운 경쟁 환경에 돌입하면 플랫폼 주도권을 잡기 위한 이러한 정책 변화가 더 잦아질 것이라는 우려가 나온다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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