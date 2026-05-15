톈탄공원서 중국 문명 과시… 트럼프 “아름답다” 찬사
황제 제천장소로 한때 美 등 점령
서구 침탈 극복한 중국 굴기 상징
시진핑 “중국 개방 더 확대될 것”
시진핑 중국 국가주석은 9년 만에 중국을 찾은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 친밀감을 보이며 환대했다. 트럼프 대통령도 “중국은 아름답다”며 찬사를 아끼지 않았다.
시 주석은 14일 오후 1시쯤 트럼프 대통령과 자금성 남쪽 톈탄공원을 약 30분간 산책하며 대화를 나눴다. 톈탄은 중국 황제가 풍년과 안녕을 기원하기 위해 하늘에 제사를 지내던 곳으로 하늘과 땅이 연결돼 있다는 중국 전통사상을 상징한다.
9년 전 트럼프 대통령의 첫 방중 때 전체 공간을 비워 ‘황제급’ 예우를 했던 자금성이 권력을 상징한다면 톈탄은 중국의 문명과 사상을 집약적으로 보여주는 곳이다. 대만 중국시보는 “트럼프가 상징성과 역사성을 중시한다는 점에 착안한 선택”이라고 짚었다.
톈탄은 청나라 말기 서구 열강에 침탈당한 치욕의 역사를 상징하는 곳이기도 하다. 미국 등 서구 열강 8개국은 1900년 의화단운동을 진압하기 위해 톈탄을 점령한 뒤 임시사령부로 사용했다. 청나라는 이듬해 굴욕적인 신축조약을 통해 외국 군대의 중국 주둔을 허용하면서 몰락을 재촉했다. 톈탄을 통해 서구 열강 앞에 무릎 꿇었던 중국이 다시 일어섰음을 보여주려는 의도도 담긴 것으로 보인다.
시 주석과 트럼프 대통령의 이날 첫 만남은 오전 10시쯤 정상회담 장소인 인민대회당에서 이뤄졌다. 트럼프 대통령이 전용차 ‘비스트’를 타고 도착하자 앞에 나와 기다리던 시 주석이 직접 맞이했다. 비스트에서 내린 트럼프 대통령이 상의 단추를 채우고 오른손을 내밀며 다가가자 시 주석도 오른손을 내밀어 손을 맞잡았다. 트럼프 대통령은 악수하며 시 주석의 왼팔을 손으로 툭툭 치는 등 친밀감을 나타냈다.
시 주석은 트럼프 대통령과 동행한 미국 기업인들과도 일일이 인사를 나눴다. 트럼프 대통령은 “미국 경제·산업계를 대표하는 뛰어난 인사들을 데려왔다”며 테슬라의 일론 머스크, 엔비디아의 젠슨 황, 애플의 팀 쿡 최고경영자(CEO) 등을 소개했다. 그는 “모두 중국을 존중하고 중시하는 사람들”이라며 “나는 이들이 대중국 협력을 확대하도록 장려하고 있다”고 말했다. 시 주석은 “중국의 대외 개방은 앞으로 더욱 확대될 것”이라고 화답했다. 이들 기업인은 이례적으로 이날 정상회담장에 양국 최고위 관료들과 함께 자리했다.
오전 10시15분쯤 시작한 회담은 약 135분간 진행돼 낮 12시30분쯤 끝났다. 지난해 10월 부산에서 약 100분간 진행된 미·중 정상회담보다 30분가량 더 오래 진행됐다. 트럼프 대통령은 정상회담 후 톈탄공원에서 ‘시 주석과의 회담이 어떠했느냐’는 기자의 질문에 “훌륭했다”면서 “멋진 곳이다. 믿기지 않을 정도다. 중국은 아름답다”고 답했다.
트럼프 대통령은 이날 저녁 인민대회당에서 열린 국빈만찬에서 미국이 건국 초기부터 중국과 역사적으로 깊은 관계를 맺어왔다고 강조했다. ‘건국의 아버지’ 중 한 명인 벤저민 프랭클린이 공자의 가르침을 신문에 실은 사실과 중국 노동자들이 미국의 대륙횡단 철도 건설에 도움을 줬다는 사실을 소개했다. 제2차세계대전 때는 중국과 미국이 동맹이었다는 언급도 했다. 시어도어 루스벨트 대통령이 중국 대사의 요청으로 시 주석의 모교인 칭화대 설립 자금을 제공한 사실 등을 소개한 뒤 “미국 국민과 중국 국민 사이의 풍부하고 지속적인 관계를 위해”라며 건배를 제의했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사