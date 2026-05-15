“尹정부 포스터 안 치웠다” 감찰받는 충북경찰청
경찰청, 국정포스터 교체 점검 지시
“청와대 지시 아닌 자체 판단 감찰”
충북경찰청이 민원실 내 윤석열정부의 국정 목표 포스터를 교체하지 않았다는 이유로 감찰 대상에 오른 것으로 확인됐다. 경찰청이 지난 6일 전국 시·도 경찰청에 국정 목표 포스터를 교체했는지 점검을 지시한 데 따른 것이다.
경찰청은 14일 감찰계 직원 2명을 충북경찰청에 파견, 감찰을 진행 중이다. 국정 목표 포스터를 교체하지 않은 사실은 지난 4월 27일 충북청 민원실을 찾은 김소연 변호사가 알렸다. 김 변호사는 민원실을 찾았다가 윤석열정부의 국정 목표 포스터가 벽면에 걸려 있는 것을 본 뒤 “너무 반갑고 또 눈물이 난다”며 포스터 사진을 소셜미디어에 올렸다. 포스터에는 ‘상식이 회복된 반듯한 나라’ 등의 문구가 있다. 김 변호사는 6·3 지방선거를 앞두고 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 국민의힘을 상대로 낸 공천배제 효력정지 가처분 소송을 변호했다.
이후 경찰청은 포스터 미교체에 관한 경위 파악을 지시한 것으로 알려졌다. 충북청 경무계는 지난 1월 이재명정부의 국정 목표 시안을 받았으나 이를 민원실에 전달하지는 않은 것으로 파악됐다. 다만 관련 규정상 이 포스터를 의무적으로 게시하도록 한 장소는 총경 이상 사무실과 회의실이다.
청와대 민정수석실이 감찰을 지시했다는 일부 언론 보도가 나왔으나 경찰청은 “자체 판단으로 감찰하고 있다”고 밝혔다. 충북청 민원실은 지난달 30일 윤석열정부의 국정 목표 포스터를 치운 것으로 전해졌다. 또 지난 8일 이재명정부의 국정 목표 포스터를 새로 게시했다. 충북청 관계자는 “고의는 아니고 단순 실수로 보인다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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