올여름 얼마나 더우려고… 주말 대구 33도까지

낮엔 6월초 더위·아침저녁엔 선선

기압능이 찬 공기 내려오는 것 막아

서울 낮 기온이 31도까지 오르는 등 전국 곳곳에서 여름처럼 더운 날씨를 보인 14일 서울 성동구 서울숲에서 시민들이 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

15일 수도권과 충청·호남 지역의 낮 최고기온이 30도 안팎까지 오르며 초여름 더위가 주말 전국으로 확대될 전망이다.



14일 기상청에 따르면 15일 낮 최고기온이 서울 32도, 인천 29도, 대전 31도, 광주 30도 등 서쪽 지역에서 30도 안팎까지 오를 전망이다. 평년의 6월 초에 해당하는 더위는 주말 영남 지역으로 확대된다. 17일 대구는 33도, 안동은 32도까지 오를 것으로 예보됐다. 다만 동풍의 영향을 받는 강원영동과 경상권동해안은 낮 최고기온이 25도 안팎일 것으로 보인다.



때 이른 초여름 날씨는 한반도 상공에 기압능(주변보다 기압이 높은 영역)이 자리잡으면서 북쪽 찬 공기가 내려오지 못한 결과라고 기상청은 설명했다. 구름 한 점 없는 맑은 날씨가 이어지면서 강한 햇볕이 지표면을 달궈 낮 기온을 오르게 하는 영향도 있다. 다만 고온건조한 공기로 체감온도는 최고기온보다 낮을 수 있다. 당분간 일교차도 15도 안팎으로 크게 벌어져 아침저녁으로는 선선한 날씨가 예상된다.



햇볕이 강한 만큼 오존 농도도 높겠다. 15일 수도권과 강원영서·충청·호남·대구·경북·경남 등 대부분 지역에서 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준까지 오를 전망이다.



이른 무더위에 질병관리청은 15일부터 9월 30일까지 ‘온열질환 응급실 감시체계’를 운영한다고 밝혔다. 뜨거운 환경에 장시간 노출되면 두통과 어지러움이 나타나고 심한 경우 의식 저하로 이어져 생명이 위태로울 수 있다. 질병청은 응급실에 내원한 환자 중 폭염으로 인한 온열질환자를 파악해 일일 발생 정보를 제공한다. 전국 500여곳 의료기관과 관할 보건소, 시·도가 참여한다.







GoodNews paper ⓒ 15일 수도권과 충청·호남 지역의 낮 최고기온이 30도 안팎까지 오르며 초여름 더위가 주말 전국으로 확대될 전망이다.14일 기상청에 따르면 15일 낮 최고기온이 서울 32도, 인천 29도, 대전 31도, 광주 30도 등 서쪽 지역에서 30도 안팎까지 오를 전망이다. 평년의 6월 초에 해당하는 더위는 주말 영남 지역으로 확대된다. 17일 대구는 33도, 안동은 32도까지 오를 것으로 예보됐다. 다만 동풍의 영향을 받는 강원영동과 경상권동해안은 낮 최고기온이 25도 안팎일 것으로 보인다.때 이른 초여름 날씨는 한반도 상공에 기압능(주변보다 기압이 높은 영역)이 자리잡으면서 북쪽 찬 공기가 내려오지 못한 결과라고 기상청은 설명했다. 구름 한 점 없는 맑은 날씨가 이어지면서 강한 햇볕이 지표면을 달궈 낮 기온을 오르게 하는 영향도 있다. 다만 고온건조한 공기로 체감온도는 최고기온보다 낮을 수 있다. 당분간 일교차도 15도 안팎으로 크게 벌어져 아침저녁으로는 선선한 날씨가 예상된다.햇볕이 강한 만큼 오존 농도도 높겠다. 15일 수도권과 강원영서·충청·호남·대구·경북·경남 등 대부분 지역에서 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준까지 오를 전망이다.이른 무더위에 질병관리청은 15일부터 9월 30일까지 ‘온열질환 응급실 감시체계’를 운영한다고 밝혔다. 뜨거운 환경에 장시간 노출되면 두통과 어지러움이 나타나고 심한 경우 의식 저하로 이어져 생명이 위태로울 수 있다. 질병청은 응급실에 내원한 환자 중 폭염으로 인한 온열질환자를 파악해 일일 발생 정보를 제공한다. 전국 500여곳 의료기관과 관할 보건소, 시·도가 참여한다.이정헌 김유나 기자 hlee@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지