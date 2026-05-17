신혼부부 특별공급 당첨자 5% 파격 할인
두산건설 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’
두산건설이 부산광역시 북구 구포동 999번지 일원에서 선보이는 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’이 18일 특별공급을 시작으로 본격적인 청약 접수에 돌입한다. 이 단지는 지하 3층~지상 26층, 8개 동, 전용면적 74·84㎡ 총 839가구 규모로 조성되며, 이 중 실수요자들의 선호도가 높은 중소형 평형대 288가구를 일반에 분양한다.
특별공급은 자금 마련에 고심하는 3040 세대에게 절대 놓칠 수 없는 기회다. 부산시의 출산 장려 정책인 ‘아이맘부산플랜’이 적용돼 신혼부부 및 다자녀 가구 특별공급 당첨자(최초 계약자)에게는 분양가의 5%를 잔금에서 할인해 주는 파격적인 혜택이 제공되기 때문이다. 전체 일반분양 물량 288가구 중 73%에 달하는 210가구가 이 혜택의 대상에 포함된다.
비규제지역에 공급돼 청약 진입 장벽이 낮은 이곳은 입주자모집공고일 기준 부산을 비롯해 울산, 경남에 거주하는 만 19세 이상(세대주인 미성년자 포함)이면 누구나 청약이 가능하다. 청약통장 가입 후 6개월이 경과하고 지역별·면적별 예치금액 요건을 충족하면 1순위 청약 자격이 주어지며, 동일 순위 내 경쟁 시 해당 주택건설지역인 부산광역시 거주자에게 우선 공급된다. 또한 재당첨 제한과 거주의무기간이 없으며, 전매제한 기간이 6개월로 비교적 짧아 실수요자는 물론 투자자들의 관심도 집중될 전망이다. 단지는 서부산 광역 교통의 핵심 입지에서 조성된다. 단지 바로 앞에 부산 지하철 2호선 구명역이 자리한 초역세권이며, 도보권에 KTX와 지하철 3호선 환승역인 구포역이 위치한 ‘트리플 역세권’ 환경을 갖췄다.
특화 설계도 눈길을 끈다. 단지 외벽에는 위브 패턴을 반영한 시그니처 월과 커튼월룩(일부)을 적용해 세련된 외관을 구현했으며, 전 세대에 유리난간을 전면 도입해 거실 개방감과 외관 완성도를 극대화했다.
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