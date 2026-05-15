홍명보 앞에서 골 넣은 이승우, 마지막 태극마크 달까
[And 스포츠]
축구대표팀 최종 명단 발표 D-1
새 얼굴 합류 가능성 크지 않지만
이기혁·조위제·권경원 등 거론
상승세 탄 이승우, 막차 기대감
2026 북중미월드컵 최종 명단 발표가 코앞으로 다가왔다. 최근 K리그에서 펄펄 날고 있는 선수들이 ‘깜짝 승선’ 후보로 거론되면서 월드컵행 기대감을 키우고 있다.
홍명보 축구대표팀 감독은 16일 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 이번 월드컵에 나설 최종 26명의 명단을 발표한다. 발표 이틀 뒤 홍 감독을 비롯한 1차 본진이 미국 솔트레이크시티로 떠나 사전캠프에 돌입한다. 대표팀은 현지에서 두 차례 평가전을 치른 뒤 다음 달 5일 멕시코에 입성한다.
사실상 옥석 가리기는 끝났다. 손흥민(LAFC)과 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(PSG) 등 주축 선수들을 비롯해 최종 명단의 8할가량은 확정된 모습이다. 지난 3월 A매치에서도 직전 명단 가운데 22명이 그대로 다시 뽑혔다. 다만 홍 감독은 “5월 기준으로 가장 경기력이 좋은 선수를 선발하겠다”고 강조해 왔다. 최근 K리그 경기장을 직접 찾아 선수들을 점검하기도 했다.
월드컵 직전 완전히 새로운 얼굴이 합류할 가능성은 크지 않다. 그러나 2018 러시아월드컵 이승우와 2022 카타르월드컵 오현규 등 예상 밖의 발탁 사례는 있었다. 특히 이번에는 예년보다 폭넓은 선발이 이뤄질 가능성이 있다. 대회 참가국이 48개국으로 늘어나며 일정이 길어진 만큼 부상 등 변수를 고려해야 한다.
당장 김주성(히로시마)이 무릎 부상으로 전열에서 이탈한 상황이다. 이에 센터백뿐 아니라 풀백과 미드필더까지 소화할 수 있는 멀티플레이어 이기혁(강원)이 후보로 거론된다. 안정적인 수비력과 빌드업 능력을 갖춘 이기혁은 올 시즌 강원 전술의 핵심이다. 2024년 11월 한 차례 홍 감독의 부름을 받았지만 출전 기회를 얻지는 못했다. 체코의 높이에 대응할 수 있는 조위제(전북), 권경원(안양) 등의 이름도 오르내린다.
가장 주목받는 건 2018 러시아월드컵 최종 명단에 이름을 올렸던 이승우(전북)다. 최근 후반 경기 흐름을 바꾸는 ‘게임 체인저’ 역할을 톡톡히 해내고 있어 홍 감독이 강조한 ‘5월 경기력’에서 밀리지 않는다는 평가가 나온다. 지난 10일 안양전에선 홍 감독이 지켜보는 앞에서 득점까지 터뜨렸다.
지난해 K리그1 최우수선수(MVP) 이동경(울산)도 생애 첫 월드컵 무대를 간절히 바라고 있다. 4년 전 카타르월드컵에선 끝내 최종 문턱을 넘지 못했다. 이동경은 “언제나 월드컵은 나의 꿈”이라며 출전 의지를 드러내 왔다. 홍 감독은 3월엔 “팀 전체 구조를 고려한 결정”이라며 이동경을 선발하지 않았다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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