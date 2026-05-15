불안한 반도체 랠리

전례없는 급등에 지표 과열신호

닷컴버블 붕괴 이후 최고 과매수

과도한 쏠림으로 증시 전체 부담



미국 증시를 밀어 올린 반도체주 랠리는 한국 증시의 투자심리를 좌우하는 변수로 작용하고 있다. 인공지능(AI) 투자 열풍을 타고 반도체 업종 전반이 급등하고 있지만 주가 오름폭이 단기간에 커지는 점은 우려스럽다는 의견도 적잖다. 2000년 닷컴버블을 연상시키는 과열 국면에 돌입한 것 아니냐는 지적도 나온다.



랠리의 중심에는 엔비디아가 있다. 엔비디아는 13일(현지시간) 장중 시가총액이 5조5200억 달러까지 불어나며 사상 최고치를 새로 썼다. 지난해 10월 세계 기업 가운데 처음으로 ‘5조 달러’ 벽을 깬 데 이어 또 한 번 몸값을 끌어올렸다. 이날 주가는 2.29% 오른 225.83달러에 마감했다.



반도체주 상승세도 다시 거세지고 있다. 이날 필라델피아 반도체지수(SOX)는 2.6% 올랐다. 마이크론은 약 5%, 퀄컴은 약 2% 상승했다. 지난 3월 말 이후 SOX는 64% 급등해 같은 기간 스탠다드앤드푸어스(S&P)500 상승률(17%)을 크게 웃돌았다. 종목별로는 마이크론이 138%, AMD 129%, 인텔이 193% 뛰었다. 엔비디아에 집중됐던 AI 기대가 메모리와 중앙처리장치(CPU), 네트워크 반도체로 확산한 결과다.



실적 개선 기대와 별개로 주가가 단기간 급등한 데 따른 과열 부담도 커지고 있다. 지난 8일 SOX의 주간 상대강도지수(RSI)는 85.5를 기록했다. RSI는 일정 기간 주가가 오른 날의 상승폭과 내린 날의 하락폭을 비교해 매수세가 얼마나 한쪽으로 쏠렸는지를 보여주는 지표다. RSI가 70을 넘으면 통상 과매수 구간으로 본다. 이 지표가 85를 웃돈 것은 닷컴버블 정점이던 2000년 3월 이후 처음이다. 반도체주를 향한 매수 열기가 그만큼 이례적으로 강하게 쏠렸다는 뜻이다.



반도체 랠리의 쏠림은 미국 증시 전체의 부담으로 번질 수 있다. S&P500에 포함된 반도체·반도체 장비 기업 19곳의 지수 내 비중은 18%에 달한다. 올해 S&P500이 불린 시가총액 5조1000억달러 가운데 약 70%가 반도체와 메모리 관련 종목 상승에서 나왔다는 분석도 있다.







관건은 이 랠리가 산업 성장의 초입인지, 기대가 앞선 과열인지 여부다. AI 투자 사이클이 이어지는 한 수요 확대 흐름은 유효하다. 반면 미국 증시 상승이 반도체에 집중되고 과매수 신호도 뚜렷한 만큼 조정 시 충격은 한국 증시로 번질 수 있다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국 증시를 밀어 올린 반도체주 랠리는 한국 증시의 투자심리를 좌우하는 변수로 작용하고 있다. 인공지능(AI) 투자 열풍을 타고 반도체 업종 전반이 급등하고 있지만 주가 오름폭이 단기간에 커지는 점은 우려스럽다는 의견도 적잖다. 2000년 닷컴버블을 연상시키는 과열 국면에 돌입한 것 아니냐는 지적도 나온다.랠리의 중심에는 엔비디아가 있다. 엔비디아는 13일(현지시간) 장중 시가총액이 5조5200억 달러까지 불어나며 사상 최고치를 새로 썼다. 지난해 10월 세계 기업 가운데 처음으로 ‘5조 달러’ 벽을 깬 데 이어 또 한 번 몸값을 끌어올렸다. 이날 주가는 2.29% 오른 225.83달러에 마감했다.반도체주 상승세도 다시 거세지고 있다. 이날 필라델피아 반도체지수(SOX)는 2.6% 올랐다. 마이크론은 약 5%, 퀄컴은 약 2% 상승했다. 지난 3월 말 이후 SOX는 64% 급등해 같은 기간 스탠다드앤드푸어스(S&P)500 상승률(17%)을 크게 웃돌았다. 종목별로는 마이크론이 138%, AMD 129%, 인텔이 193% 뛰었다. 엔비디아에 집중됐던 AI 기대가 메모리와 중앙처리장치(CPU), 네트워크 반도체로 확산한 결과다.실적 개선 기대와 별개로 주가가 단기간 급등한 데 따른 과열 부담도 커지고 있다. 지난 8일 SOX의 주간 상대강도지수(RSI)는 85.5를 기록했다. RSI는 일정 기간 주가가 오른 날의 상승폭과 내린 날의 하락폭을 비교해 매수세가 얼마나 한쪽으로 쏠렸는지를 보여주는 지표다. RSI가 70을 넘으면 통상 과매수 구간으로 본다. 이 지표가 85를 웃돈 것은 닷컴버블 정점이던 2000년 3월 이후 처음이다. 반도체주를 향한 매수 열기가 그만큼 이례적으로 강하게 쏠렸다는 뜻이다.반도체 랠리의 쏠림은 미국 증시 전체의 부담으로 번질 수 있다. S&P500에 포함된 반도체·반도체 장비 기업 19곳의 지수 내 비중은 18%에 달한다. 올해 S&P500이 불린 시가총액 5조1000억달러 가운데 약 70%가 반도체와 메모리 관련 종목 상승에서 나왔다는 분석도 있다.물론 이번 상승을 거품으로만 보긴 어렵다. 시장조사업체 가트너는 올해 전 세계 반도체 매출이 1조3000억달러를 넘어설 것으로 전망했다. 지난해보다 64% 늘어난 규모다. AI 서버와 데이터센터 증설, 메모리 가격 상승이 업황을 떠받치고 있다는 분석이다.관건은 이 랠리가 산업 성장의 초입인지, 기대가 앞선 과열인지 여부다. AI 투자 사이클이 이어지는 한 수요 확대 흐름은 유효하다. 반면 미국 증시 상승이 반도체에 집중되고 과매수 신호도 뚜렷한 만큼 조정 시 충격은 한국 증시로 번질 수 있다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지