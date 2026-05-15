WGBI 편입 효과 무색… 채권 시장 왜 이러나
국고채 10년물 금리 연 4% 돌파
“물가·환율·금리 인상 우려” 영향
조달비용·대출금리 상승 가능성
한국의 세계국채지수(WGBI) 편입으로 외국인 자금 유입 기대가 커지고 있지만 국고채 금리는 오히려 가파르게 오르고 있다. 물가와 환율 불안, 한국은행의 기준금리 인상 가능성까지 여러 불확실성이 겹치면서 시장금리 상승세가 당분간 이어질 수 있다는 우려가 나온다.
14일 금융권에 따르면 서울 채권시장에서 국고채 10년물 금리는 지난 12일 전 거래일보다 0.106%포인트 오른 연 4.056%에 마감했다. 국고채 10년물 금리는 정부가 10년 동안 돈을 빌릴 때 시장이 요구하는 대표적인 장기 이자율이다. 10년물 금리가 4%를 넘은 것은 2023년 11월 13일(4.005%) 이후 2년 6개월 만이다.
당초 시장에선 WGBI 편입 효과에 기대를 걸었다. 한국 국고채가 글로벌 채권지수에 포함되면 이를 추종하는 해외 자금이 국내 시장으로 유입되기 때문이다. 재정경제부에 따르면 지난 3월 30일부터 지난 8일까지 외국인의 국고채 순매수 규모는 체결 기준 14조6000억원에 달했다.
그러나 최근 채권시장은 물가, 환율, 통화정책 불확실성에 더 민감하게 반응하고 있다. 중동 리스크로 국제유가가 고공행진하면서 물가 부담은 다시 커졌다. 4월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.6%로 3월(2.2%)보다 높아졌다. 체감물가와 가까운 생활물가 상승률도 2.9%를 기록했다.
경기가 예상보다 견조한 점도 금리 인하 기대를 낮췄다. 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전 분기 대비 1.7% 성장해 2020년 3분기 이후 가장 높은 증가율을 보였다. 물가 압력은 커지는데 경기가 크게 꺾이지 않자 시장에선 한국은행이 기준금리를 인상할 가능성을 반영하기 시작했다. 미국 10년물 국채금리가 최근 4.4%대 후반까지 올라선 점도 국내 채권시장에 부담으로 작용하고 있다. 고유가와 원화 약세, 미국발 금리 압력이 동시에 겹치면서 특히 만기가 긴 국고채를 중심으로 매도세가 강해졌다는 분석이 나온다.
문제는 이런 금리 상승 파장이 채권시장에만 머물지 않는다는 점이다. 국고채 금리가 오르면 정부의 차입 비용이 커지고, 회사채와 은행채 금리에도 상승 압력이 번진다. 결국 기업의 자금 조달 부담과 가계의 고정형 주택담보대출 금리 상승으로 이어질 수 있다. 금융권 관계자는 “WGBI 편입으로 외국인 자금이 들어오고는 있지만 지금 시장은 수급 호재보다 환율 등 다른 경로에 더 크게 반응하고 있다”며 “이런 불확실성이 해소되지 않는 한 장기금리 상승 압력은 당분간 이어질 것”이라고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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