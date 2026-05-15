SK AX, 오픈AI와 손잡고 기업용 챗GPT 사업 확대
양사, 서비스 파트너 계약 체결
SK AX가 미국 오픈AI와 손잡고 기업 전용 생성형 인공지능(AI) 시장 공략에 나선다. 단순한 챗봇 수준의 기능을 넘어 업무 시스템 전반에 AI를 접목해 진정한 AI 전환(AX) 서비스를 제공한다는 구상이다.
SK AX는 오픈AI와 ‘엔터프라이즈 AI 사업 협력을 위한 서비스 파트너 계약’을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 협력을 통해 SK AX는 오픈AI의 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 기반으로 기업별 업무 환경과 보안 요건에 맞는 AI 활용 환경을 제공할 계획이다.
현재 생성형 AI가 산업 현장에 빠르게 확산하고 있으나, 기존 업무 프로세스나 시스템과의 연동을 통한 실질적 성과 도출에는 여전히 한계가 있다는 게 회사 측 설명이다. 내부 구성원이 별도 보안·관리 체계 없이 AI를 업무에 활용하는 ‘쉐도우 AI’ 역시 새로운 리스크로 떠오르는 상황이다.
양사는 이런 문제 해결을 위해 챗GPT 엔터프라이즈 기반 AI 활용 환경과 SK AX의 산업별 시스템 설계·구축·운영 역량을 결합하기로 했다. 기업 운영 전반의 생산성을 올리고, 데이터 보안 우려도 해소한다는 전략이다. SK AX 관계자는 “기업 고객들의 AX 실행 역량을 한 단계 끌어 올릴 것”이라고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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