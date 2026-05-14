안보·패권 압박한 시진핑… 경제·실리 꺼내든 트럼프
정상회담서 뚜렷한 시각차
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 베이징에서 열린 정상회담에서 관계 개선 의지를 강조했지만 두 정상의 발언에서는 뚜렷한 시각차가 드러났다. 시 주석이 ‘투키디데스의 함정’과 대만 문제를 거론하며 미·중 패권 전략을 강조한 반면 트럼프 대통령은 시장 개방과 기업 협력 등 경제 성과를 전면에 내세웠다.
시 주석은 이날 회담에서 미·중 관계를 단순한 양자 관계가 아니라 국제 질서의 안정과 직결된 문제로 규정했다. 특히 신흥 강대국이 기존 패권국을 위협할 때 충돌 가능성이 커진다는 ‘투키디데스의 함정’을 언급하며 미·중 경쟁이 군사·안보 갈등으로 비화하는 상황을 경계하는 메시지를 냈다.
그는 협력 필요성을 강조하면서도 핵심 이익인 대만 문제에는 한 치의 물러섬도 없이 태도를 분명히 했다. 시 주석은 대만 문제를 미·중 관계의 가장 민감하고 중대한 변수로 짚으며 이 문제를 잘못 다룰 경우 양국 관계 전체가 위험에 빠질 수 있다고 경고했다. 협력과 공존을 역설하면서도 중국의 ‘레드라인’을 분명히 한 셈이다.
이에 비해 트럼프 대통령의 발언은 실리 추구에 가까웠다. 그는 양국 관계의 중요성을 강조하면서도 이를 통해 기대할 수 있는 구체적 성과로서 투자와 사업 기회를 부각하는 데 집중했다. 트럼프 대통령은 회담 전부터 중국 시장 개방 문제를 공개적으로 거론하며 미국 기업들의 중국 진출 확대 가능성에 기대감을 나타냈다. 방중 일정에 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), 팀 쿡 애플 CEO는 물론이고 막판에 젠슨 황 엔비디아 CEO까지 동행시킨 건 이 같은 구상을 현실화하기 위한 것으로 풀이된다.
상대적으로 트럼프 대통령 발언에선 지정학적 및 안보 이슈에 대한 직접적 언급은 자제됐다. 회담이 끝난 뒤 트럼프 대통령은 만족감을 나타내면서도 중국 측이 민감하게 다룬 대만 문제에 대해선 즉답을 피했다. 대신 그는 미국 기업과 중국 간 협력이 세계 경제에 긍정적인 결과를 가져올 수 있다는 점을 거듭 강조했다. 이번 회담의 핵심 의제를 경제 중심으로 끌고 가려는 의도라는 분석이 제기된다.
이가현 기자
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