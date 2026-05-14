작년 난임부부 지원으로 4만8981명 출생
보건복지부는 지난해 ‘난임부부 시술비 지원 사업’을 통해 출생한 아기 수가 4만8981명으로 전년(3만7276명) 대비 31.4% 증가했다고 14일 밝혔다. 지난해 전체 출생아의 19.2%에 해당하는 규모다. 정부는 건강보험으로 출산당 인공수정 5회, 체외수정 20회까지 급여를 적용(본인 부담 30%)하고, 지방자치단체도 시술비 본인부담금·비급여 진료비 90%까지 지원한다.
결혼 연령이 상승하고 35세 이상 산모 비중이 증가하면서 난임 진단을 받는 사람도 2020년 22만5978명에서 2024년 29만1875명으로 29.2% 증가했다.
국내 난임 시술의 임신 성공률은 체외수정을 기준으로 평균 37% 수준이지만 여성이 35세를 넘어가는 기점부터 감소하기 시작하는 것으로 알려져 있다. 특히 높은 연령대에서의 난임 시술은 다태임신이나 조산 등 고위험 임신 가능성을 높이고 있다. 시술로 임신에 성공한 뒤 임신 37주 미만에 출산하거나 출생 시 2.5㎏ 미만 저체중아를 출산한 비율은 10.8%에 달했다.
난임 시술이 늘어나면서 다태아 비중도 커졌다. 지난해 난임지원사업 출생아 중 26%는 다태아였다.
김유나 기자 spring@kmib.co.kr
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