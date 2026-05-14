목표 서로 다른 트럼프-시진핑… 리스크 관리에 초점

美는 이란 전쟁·中은 대만 관심

UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 14일 중국 베이징 정상회담은 양국의 안정적 상황 관리에 방점이 찍힌 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 시 주석과의 관계가 역대 미·중 정상 가운데 가장 좋다고 했고, 시 주석도 안정적이고 지속 가능한 미·중 관계를 강조했다.



두 정상 모두 회담 전 처한 국내 정치·경제 상황이 우호적이지 않았다. 트럼프 대통령은 이란 전쟁 후 물가가 급등하는 상황에서도 종전의 돌파구를 찾지 못하고 있다. 회담 전에 이란 전쟁을 끝내기 위해 이란에 종전 양해각서(MOU)를 보냈지만 핵 개발 포기 요구 등에 대한 이란 답변은 성에 차지 않았다. 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령 입장에선 시간에 쫓길 수밖에 없다.



경제 문제에선 중국 상황도 긍정적이지 않다. 내수소비 부진과 부동산 경기 침체가 겹치면서 중국의 고속 성장은 옛날이야기가 됐다. 특히 이란 석유의 최대 수입국인 중국이 호르무즈 해협 봉쇄와 역봉쇄로 직격탄을 맞았다는 분석도 나왔다.



이번 회담의 목표도 서로 달랐다. 트럼프 행정부는 이번 회담에서 이란 전쟁을 끝내는데 시 주석의 도움과 중재를 기대했다. 트럼프를 수행한 마코 루비오 국무장관은 회담 직전 폭스뉴스 인터뷰에서 “(호르무즈) 해협의 위기로 경제가 무너지고 있다”며 “중국산 제품 구매는 줄 것이고 중국의 수출은 급격히 감소할 것”이라고 말했다. 미국은 또 대두와 보잉 항공기, 미국산 소고기 등 경제 관련 현안에 초점을 맞췄다.



중국도 이란 전쟁 종전을 희망하고 있지만 직접 중재에는 소극적인 모습이다. 뉴욕타임스(NYT)는 이날 “시 주석은 시간을 벌고 있으며 이란과의 전쟁으로 약해진 미국 대통령을 통해 기회를 엿보고 있을 수 있다”며 “중국은 이란 당국에 미국과의 협상을 촉구해 왔지만, 이 문제를 주로 미국이 해결해야 할 사안으로 보고 있어 전쟁에 휘말리는 것을 경계하고 있다”고 지적했다.







워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 14일 중국 베이징 정상회담은 양국의 안정적 상황 관리에 방점이 찍힌 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 시 주석과의 관계가 역대 미·중 정상 가운데 가장 좋다고 했고, 시 주석도 안정적이고 지속 가능한 미·중 관계를 강조했다.두 정상 모두 회담 전 처한 국내 정치·경제 상황이 우호적이지 않았다. 트럼프 대통령은 이란 전쟁 후 물가가 급등하는 상황에서도 종전의 돌파구를 찾지 못하고 있다. 회담 전에 이란 전쟁을 끝내기 위해 이란에 종전 양해각서(MOU)를 보냈지만 핵 개발 포기 요구 등에 대한 이란 답변은 성에 차지 않았다. 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령 입장에선 시간에 쫓길 수밖에 없다.경제 문제에선 중국 상황도 긍정적이지 않다. 내수소비 부진과 부동산 경기 침체가 겹치면서 중국의 고속 성장은 옛날이야기가 됐다. 특히 이란 석유의 최대 수입국인 중국이 호르무즈 해협 봉쇄와 역봉쇄로 직격탄을 맞았다는 분석도 나왔다.이번 회담의 목표도 서로 달랐다. 트럼프 행정부는 이번 회담에서 이란 전쟁을 끝내는데 시 주석의 도움과 중재를 기대했다. 트럼프를 수행한 마코 루비오 국무장관은 회담 직전 폭스뉴스 인터뷰에서 “(호르무즈) 해협의 위기로 경제가 무너지고 있다”며 “중국산 제품 구매는 줄 것이고 중국의 수출은 급격히 감소할 것”이라고 말했다. 미국은 또 대두와 보잉 항공기, 미국산 소고기 등 경제 관련 현안에 초점을 맞췄다.중국도 이란 전쟁 종전을 희망하고 있지만 직접 중재에는 소극적인 모습이다. 뉴욕타임스(NYT)는 이날 “시 주석은 시간을 벌고 있으며 이란과의 전쟁으로 약해진 미국 대통령을 통해 기회를 엿보고 있을 수 있다”며 “중국은 이란 당국에 미국과의 협상을 촉구해 왔지만, 이 문제를 주로 미국이 해결해야 할 사안으로 보고 있어 전쟁에 휘말리는 것을 경계하고 있다”고 지적했다.특히 시 주석은 미국과의 무역 분쟁을 해결하는 것과 동시에 대만에 대한 미국의 관여를 막으려는 데 관심을 뒀다. 시 주석은 대만에 대한 미국의 무기 판매 연기와 축소 등을 요구해 왔다. 이처럼 정상회담에서 두 사람의 관심사가 미묘하게 달라 접점을 찾기 쉽지 않았다는 평가가 많았다. 국제 컨설팅 기업 유라시아그룹의 아만다 샤오 중국 담당 이사는 NYT에 “그들(중국)은 단지 미래의 경쟁에 대비해 스스로를 강화할 시간과 공간을 원할 뿐”이라고 진단했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지