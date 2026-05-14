정원오 “재개발·재건축 지금은 사업성 우선”… 오세훈 “민주당 출신이 할 수 있나”

서울시장 후보 ‘편집인협회 포럼’



정 “매입 임대 등으로 공공성 강화”

오, “정 후보 정책은 박원순 시즌2”

서울시장 선거에 출마한 정원오(왼쪽 사진) 민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 14일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국신문방송편집인협회 포럼에서 발언하고 있다. 정 후보와 오 후보는 각각 따로 포럼에 참석했다. 연합뉴스

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 나란히 재건축·재개발 확대를 부동산 공급 대책의 핵심으로 꼽았다. 정 후보는 “공공성과 사업성을 비교했을 때 지금은 사업성을 우선해야 할 때”라며 당선 시 속도전을 예고했다. 오 후보는 “재건축·재개발에 적대적이었던 민주당 출신이 할 수 있는 일인지 냉정하게 판단해야 한다”고 직격했다.



정 후보는 14일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 신문방송편집인협회 포럼에서 “지금은 공급을 늘리는 데 역량을 집중해야 한다”며 재개발·재건축 규제 완화와 재정 지원 의지를 표명했다. 이어 “재개발·재건축은 사업성 위주로, 공공성은 역세권 청년주택 등 매입 임대와 도시형 생활주택 확대, 대학가 월세 제도 (등이 있다)”라며 “(그렇게) 공공성 측면을 강화하겠다”고 덧붙였다. 최근 불거진 주택 장기보유특별공제(장특공) 축소 논의에 대해선 “1주택자의 현행 권리는 보호해야 한다”며 “시장이 되면 정부와 긴밀히 협의해 시민 입장에서 권리 보호 위주로 접근하겠다”고 말했다.



오 후보가 시장으로 재직하며 조성한 광화문광장 ‘감사의 정원’를 두고는 “200억원이 넘는 세금이 투자됐는데 시민이 아깝다고 느끼지 않겠냐”고 비판했다. 그러면서 “조형물은 용산 전쟁기념관으로 옮기고 그 아래 공간들은 세종대왕·한글 관련 전시로 쓸 수 있도록 시민의 의견을 구해볼 생각”고 말했다. ‘한강버스’ 사업의 경우 “관광용으로 전환을 추진하되 안전하지 않다면 뭔가 중대한 결정을 해야 하지 않을까 싶다”며 폐지 가능성을 시사했다. 오 후보가 지속적으로 양자 토론을 요구하고 있지만 정 후보는 “(오 후보가 국민의힘 경선 과정에서) ‘TV 토론이 능사가 아니다’라고 했다”며 “상황에 따라 말이 바뀌면 신뢰받기 어렵다”며 우회적으로 거부했다. 자신의 1995년 폭행사건에 대한 국민의힘의 폭로전에 대해선 “허위이고 조작”이라며 “조작해서 얻고자 하는 것이 무엇인지는 알겠으나 아마 돌아가는 것은 법의 심판일 것”이라고 경고했다.



오 후보는 오후에 열린 같은 포럼에서 가장 시급한 현안으로 주택 공급 문제를 꼽았다. 그는 “서울은 유휴부지, 개발 가용지가 거의 고갈된 상태”라며 “기존에 있던 주택을 허물고 재건축과 재개발로 신규 주택을 공급하고 순증 물량을 포함하는 공급대책이 가장 중요한 방법”이라고 말했다. 정 후보의 부동산 정책은 ‘박원순 시즌2’라고 비판했다. 오 후보는 “박원순 전 서울시장 당시 389군데의 재개발·재건축 현장이 모두 취소돼 (공급) 물량이 줄어든 결정적인 원인이 됐다. 그 물량이 43만 가구”라며 “그 정책을 시행한 분들이 정원오 캠프에 합류했다. 그분들의 반성문 없이는 옛날 기조로 돌아갈 가능성이 크다”고 말했다.



조건 없는 양자토론도 재차 제안했다. 오 후보는 “정청래 민주당 대표가 사회를 보고 김어준씨의 프로그램에서 토론해도 좋다. 어떤 시기나 장소, 주제든 다 응하겠다”며 자신감을 보였다. 오 후보는 이날 선거사무소에서 유승민 전 미래통합당 의원과 만나 손을 맞잡았다. 유 전 의원은 “오 후보가 당선되면 이재명정부의 잘못된 부동산 문제를 바로잡는 데 큰 역할을 할 수 있다”며 “당분간 민주당 아닌 모든 정파와 손잡고 노력하겠다”고 밝혔다.







GoodNews paper ⓒ 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 나란히 재건축·재개발 확대를 부동산 공급 대책의 핵심으로 꼽았다. 정 후보는 “공공성과 사업성을 비교했을 때 지금은 사업성을 우선해야 할 때”라며 당선 시 속도전을 예고했다. 오 후보는 “재건축·재개발에 적대적이었던 민주당 출신이 할 수 있는 일인지 냉정하게 판단해야 한다”고 직격했다.정 후보는 14일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 신문방송편집인협회 포럼에서 “지금은 공급을 늘리는 데 역량을 집중해야 한다”며 재개발·재건축 규제 완화와 재정 지원 의지를 표명했다. 이어 “재개발·재건축은 사업성 위주로, 공공성은 역세권 청년주택 등 매입 임대와 도시형 생활주택 확대, 대학가 월세 제도 (등이 있다)”라며 “(그렇게) 공공성 측면을 강화하겠다”고 덧붙였다. 최근 불거진 주택 장기보유특별공제(장특공) 축소 논의에 대해선 “1주택자의 현행 권리는 보호해야 한다”며 “시장이 되면 정부와 긴밀히 협의해 시민 입장에서 권리 보호 위주로 접근하겠다”고 말했다.오 후보가 시장으로 재직하며 조성한 광화문광장 ‘감사의 정원’를 두고는 “200억원이 넘는 세금이 투자됐는데 시민이 아깝다고 느끼지 않겠냐”고 비판했다. 그러면서 “조형물은 용산 전쟁기념관으로 옮기고 그 아래 공간들은 세종대왕·한글 관련 전시로 쓸 수 있도록 시민의 의견을 구해볼 생각”고 말했다. ‘한강버스’ 사업의 경우 “관광용으로 전환을 추진하되 안전하지 않다면 뭔가 중대한 결정을 해야 하지 않을까 싶다”며 폐지 가능성을 시사했다. 오 후보가 지속적으로 양자 토론을 요구하고 있지만 정 후보는 “(오 후보가 국민의힘 경선 과정에서) ‘TV 토론이 능사가 아니다’라고 했다”며 “상황에 따라 말이 바뀌면 신뢰받기 어렵다”며 우회적으로 거부했다. 자신의 1995년 폭행사건에 대한 국민의힘의 폭로전에 대해선 “허위이고 조작”이라며 “조작해서 얻고자 하는 것이 무엇인지는 알겠으나 아마 돌아가는 것은 법의 심판일 것”이라고 경고했다.오 후보는 오후에 열린 같은 포럼에서 가장 시급한 현안으로 주택 공급 문제를 꼽았다. 그는 “서울은 유휴부지, 개발 가용지가 거의 고갈된 상태”라며 “기존에 있던 주택을 허물고 재건축과 재개발로 신규 주택을 공급하고 순증 물량을 포함하는 공급대책이 가장 중요한 방법”이라고 말했다. 정 후보의 부동산 정책은 ‘박원순 시즌2’라고 비판했다. 오 후보는 “박원순 전 서울시장 당시 389군데의 재개발·재건축 현장이 모두 취소돼 (공급) 물량이 줄어든 결정적인 원인이 됐다. 그 물량이 43만 가구”라며 “그 정책을 시행한 분들이 정원오 캠프에 합류했다. 그분들의 반성문 없이는 옛날 기조로 돌아갈 가능성이 크다”고 말했다.조건 없는 양자토론도 재차 제안했다. 오 후보는 “정청래 민주당 대표가 사회를 보고 김어준씨의 프로그램에서 토론해도 좋다. 어떤 시기나 장소, 주제든 다 응하겠다”며 자신감을 보였다. 오 후보는 이날 선거사무소에서 유승민 전 미래통합당 의원과 만나 손을 맞잡았다. 유 전 의원은 “오 후보가 당선되면 이재명정부의 잘못된 부동산 문제를 바로잡는 데 큰 역할을 할 수 있다”며 “당분간 민주당 아닌 모든 정파와 손잡고 노력하겠다”고 밝혔다.오주환 박준상 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지